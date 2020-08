Systemingenjör - Flygteknisk vapenintegration - Saab AB - Datajobb i Linköping

Saab AB / Datajobb / Linköping2020-08-25Vill du arbeta med teknik inom ett av Sveriges största utvecklingsprojekt och en arbetsplats där vi tillser individens behov och tillsammans skapar grunden för vår framgång. Då är detta ett jobb för dig!Din framtida utmaningFlygteknisk vapenintegration är en del av området Vapenintegration och ansvarar för utveckling, integration och verifiering av existerande samt framtida vapen och yttre laster på Aeronautics flygande produkter. Huvudfokus de kommande åren är att integrera vapen och laster på den nya versionen av Gripen (E/F).Vi växer och söker nu flera Systemingenjörer som vill vara med och bidra till att den nya versionen av Gripen blir ett av världens mest kompetenta vapensystem.Arbetet sker i projektform och som systemingenjör har du en sammanhållande och drivande roll för många teknikområden genom hela integrationsprocessen. Du kommer att ingå i en grupp av engagerade, stödjande och kunniga medarbetare som snabbt ser till att du blir en del av gemenskapen och teknikområdet. Hos oss får du ett helhetsperspektiv då vi är med i hela kedjan av utvecklingen, från tidiga definitionsfaser, via kravställning, design och systemsäkerhetsarbete, till verifiering i flygsimulator, riggar och slutligen stöttning vid flygprov.Att arbeta som systemingenjör hos oss är en koordinerande roll som innefattar att driva arbetet framåt inte bara inom den egna disciplinen utan också hos våra leverantörer och samarbetspartner. I det vardagliga arbetet innebär detta en stor mängd kontakter med flygplanets övriga delsystem och teknikområden såsom flygteknik, strukturanalys, konstruktion, operationsanalys, inköp osv.Den du är idagVi ser att du är en nyfiken och prestigelös lagspelare med ett genuint teknikintresse och uppskattar ordning och reda vilket behövs då allt arbete dokumenteras för spårbarhetens skull.* Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.* Du är som person kommunikativ och tycker om att hantera många kontaktytor.* Lämplig bakgrund är civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning.Tidigare erfarenhet från arbete med flygande materiel är en merit men inget krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och hur just du kan bidra till teamets förmåga att leverera.Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Vad du blir del avAeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.Område vapenintegration består av fyra sektioner som ansvarar för hårdvaruintegration och beväpningsinstallation, samt mjukvaruintegration av vapen och yttre laster på främst flygplan JAS 39 Gripen. Du kommer att tillhöra en av sektionerna med ansvar för den flygtekniska integrationen (hårdvaran). Sektionerna består idag av drygt 30 medarbetare i varierande ålder och en god mix av juniora och seniora systemingenjörer samt projektledare.Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Sista ansökningsdag är 2020-09-22.Observera att du kan ansöka på antingen svenska eller engelska.Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, så kan du läsa om dem härVi ser fram emot din ansökan!If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal - to help protect people.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2020-08-25Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-09-22SAAB AB5332973