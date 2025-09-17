Systemingenjör - Drift Och Underhåll Inom Tetra
2025-09-17
Vill du ha en viktig roll där du bidrar till att säkerställa stabil och tillförlitlig kommunikation i en samhällsviktig tjänst?
LFV söker nu flera serviceinriktade systemingenjörer som vill arbeta med drift och underhåll av TETRA-relaterad utrustning i en miljö där kvalitet och säkerhet står i fokus. Du kommer arbeta med ett nytt uppdrag inom kritisk kommunikation som omfattar drift och underhåll av det nationella radiokommunikationssystemet Rakel.
På LFV kommer du och dina kollegor att säkerställa pålitlig och säker kommunikation för samhällsviktiga funktioner inom områden som allmän ordning, säkerhet, hälsa och totalförsvar.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Som systemingenjör hos LFV arbetar du med drift, underhåll och vidareutveckling av utrustning kopplad till TETRA-nät. Det är en varierande roll med både praktiska och tekniska moment där din insats är avgörande för att kommunikationen fungerar dygnet runt. Rollen innebär arbete där du snabbt kan behöva åka ut till site vid driftstörningar eller planerade insatser. Du kommer arbeta både självständigt och i team.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Felsöka, underhålla och installera teknisk utrustning, både självständigt och i team.
• Komplex felanalys samt lösa olika nivåer av nätverksproblem för att säkerställa hög tillgänglighet av system.
• Säkerställa funktion och tillgänglighet i Radio-, Transmissions- och IT-utrustning.
• Prestandaförbättringar och uppgraderingar av system såväl hårdvara som mjukvara.
• Skapa dokumentation och tekniska rapporter.
• Ha tät kontakt med kunder och andra teknikteam.
Vem är du?
Du är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Du har lätt för att ta egna initiativ och tycker om att samarbeta med andra, både internt och externt. Ditt arbete präglas av affärsmässighet, god kvalitet och hög servicegrad. Du är stresstålig och har en förmåga att prioritera.
Vi ser att du har:
• Minst treårig gymnasieutbildning eller motsvarande inom teknik.
• Erfarenhet av transmissionsteknik, radionät och IT infrastruktur.
• Erfarenhet av IP-nätverk, brandväggar och routing.
• Erfarenhet av att självständigt arbeta i fält med höga krav på kvalitet och dokumentation.
• Manuellt B-körkort.
• Goda kunskaper i MS Office.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande för denna tjänst är:
• Erfarenhet att arbeta med TETRA-utrustning.
• Erfarenhet att arbeta med teletekniska system, mobilnät eller motsvarande samhällskritisk infrastruktur.
• Erfarenhet av Virtualisering (VMware eller motsvarande), server och lagringslösningar.
Övrig information
Tjänsterna är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping. Beredskapstjänstgöring ingår och övernattningar kan förekomma i tjänsten.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 1 oktober!
Om verksamheten
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här, https://www.lfv.se/. Kontakt
Sofie Cardegren
Ansvarig rekryterare Poolia sofie.cardegren@poolia.se
073 344 71 76
Christian Axelsson
Facklig kontakt SACO
011-19 20 00
David Johansson
Facklig representant ST
