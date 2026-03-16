Systemförvaltare till Skolkontoret
I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom förskoleklass, grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få de utmaningar och den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål. Förvaltning, utveckling och samverkan kring skolans IT-system
Uppdrag
Som systemförvaltare vid Skolkontoret har du i uppdrag att säkra funktionalitet, efterlevnad av lagkrav och kontinuerlig utveckling för skolans digitala system. Detta kräver både grundläggande teknisk kompetens och förmåga att översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar. Vi söker en person som kan ta sig an uppdraget som en ledarroll.
Rollen är tänkt att omfatta systemförvaltning, leverantörsstyrning, processledning och strategisk planering med visst, men begränsat, ansvar för daglig support. Det betyder arbeta på operativ, taktisk och strategisk nivå.
Systemförvaltaren ansvarar för ett antal system och tjänster som hanteras tillsammans med systemadministratörer centralt och ute på skolorna. Detta innebär ett brett ansvar som kräver god prioriteringsförmåga och struktur.
Rollen fungerar som en strategisk länk mellan tre kritiska domäner: Verksamheten (Skola), Central IT (Teknik/Driftplattform) och externa leverantörer som TietoEvry och andra systemleverantörer. I rollen samverkar man tätt med kvalitetschefen på skolkontoret och representanter ifrån verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
• Processledning inklusive förmåga att leda möten där olika perspektiv möts.
• Kommunikativ: förmåga att översätta tekniskt språk till pedagogisk vardag och pedagogiska behov till tekniska krav.
• Förmåga att se helheten och förstå hur olika delar av organisationens system påverkar varandra.
• Relationsskapande: förmåga att bygga förtroenden och långsiktiga samarbeten inom skolorganisationen och med andra delar av kommunens organisation.
• Strukturerad: Förmåga att hantera många system genom att gruppera dem i årshjul och förvaltningsobjekt.
I din ansökan vill vi att du beskriver dina tidigare erfarenheter inom följande områden:
• Kravställande, kravhantering: dialog med leverantörer och att säkerställa att de lever upp till SLA och leverans.
• Systemägarskap för kritiska system.
• Skolors IKT arbete.
• Arbete med GDPR och informationssäkerhet.
• Drift av utvecklingsprocesser eller förbättringsprojekt - vilka roller har du haft?
• Operativt arbete med felhantering och behörigheter.
För att trivas på Skolkontoret i Trosa ska du tycka om att arbeta i en verksamhet med högt tempo, varierade arbetsuppgifter och en arbetsmiljö där kollegor har olika kompetenser och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Ett brett och utvecklande arbete där du får möjlighet att göra skillnad för lärares och elevers vardag. En miljö där olika kompetenser arbetar tillsammans samt en god arbetsmiljö där du som medarbetare ges goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra.
Tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Information av rollenhttps://www.trosa.se/app/uploads/2026/03/rekrytering_info-om-rollen-som-systemforvaltare-trosa-skolkontor.pdfSå ansöker du
Ansök i form av ett personligt brev (högst en A4) och CV samt svara på urvalsfrågor. Vi tillämpar intervjuer löpande och de som går vidare kommer att få göra ett mindre arbetsprov.
Vi arbetar ständigt för att skapa engagemang och arbetsglädje och vi är väldigt stolta över att Trosa kommun i flera år legat i den absoluta Sverigetoppen när det gäller engagerade medarbetare enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, HME).
Läs mer om barn och utbildning i Trosa kommun här.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/
Kvalitetschef
Elin Björkman elin.bjorkman@trosa.se 0156-52057
