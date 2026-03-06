Systemförvaltare till Luleå Kommun
2026-03-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Är du en driven och strukturerad systemförvaltare med intresse för HR-system? Vill du ha en central roll i att utveckla våra system och förbättra arbetsflöden som gör skillnad för kommunens verksamheter? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Som systemförvaltare för HR-system inom Luleå kommun kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa att våra system för personal- och löneadministration fungerar optimalt. Du kommer att arbeta nära HR, lön och IT för att hantera den dagliga driften, förvalta och vidareutveckla våra system, med fokus på användarvänlighet, effektivitet och tillförlitlighet. Dina arbetsuppgifter möjliggör för kommunens förvaltningar att fokusera på sina kärnverksamheter.
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Ansvara för förvaltningen av personal- och lönesystemet Personec P och säkerställa att systemet fungerar optimalt
Samarbete med berörda samverkansparter
Systemuppgraderingar och versionshantering
Säkerställa att systemen följer lagar och regler
Dagligt operativt ansvar
Delta i projekt för vidareutveckling och implementering av nya systemlösningar
Utveckla och strukturera arbetsprocesser för långsiktig förbättring och effektivitet
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i denna roll ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av systemförvaltning, gärna inom HR- eller lönesystem, eller erfarenhet av arbete inom löneprocessen
God förståelse för HR-processer och personaladministration
Erfarenhet av att samverka med olika intressenter och är van vid att arbeta över avdelningsgränser
God problemlösningsförmåga
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs med att ta ansvar. Du har en naturlig nyfikenhet och drivs av att utveckla både system och arbetssätt. Samarbete är viktigt hos oss, och vi tror därför att du är en prestigelös lagspelare som gärna delar kunskap och söker lösningar tillsammans med andra.
Du kommunicerar tydligt, är lyhörd för verksamheternas behov och har förmåga att skapa ordning i komplexa frågor. Framför allt värdesätter vi din vilja att lära, ditt engagemang och din förmåga att bidra till en arbetsmiljö där vi hjälper varandra att lyckas.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
Urval sker löpande så tveka inte att ansök redan idag! Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com
