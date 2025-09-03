Systemförvaltare till IT-stödsystem
2025-09-03
Enheten IT-stödsystem är en del av Region Gävleborgs IT-förvaltning. Enheten ansvarar för och säkerställer att våra informations- och kommunikationsverktyg fungerar optimalt och är anpassade efter verksamheternas behov. Vi är ca 18 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån två IT-förvaltningsobjekt; Kommunikationsverktyg samt Interna och verksamspecifika system. Detta innefattar bland annat våra webbar, SharePoint, m365, e-post, ärendehanteringssystem, HSA/SITHS, organisationsprocessen, telefoni och X-trafik.
Vi utökar nu vårt team och söker en systemförvaltare med en huvudsaklig roll som organisationssamordnare. Här får du chansen att utvecklas, ta ansvar och bidra till framtidens Region Gävleborg kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i objektet Interna och verksamhetsspecifika system där vi tillsammans ansvarar för system som används på IT och specifika verksamheter. Tjänsten är som systemförvaltare med en huvudsaklig roll som organisationssamordnare. I rollen fungerar du som spindeln i nätet - du samarbetar med verksamheter inom hela Region Gävleborg och ansvarar för att säkerställa genomförbarheten vid organisationsförändringar. Du har helhetsbilden av hur regionens organisation är uppbyggd i våra IT-system och driver både förvaltning och utveckling av IT-stödet för framtida organisationsförändringar.
Som organisationssamordnare kommer du
• ta emot beställningar vid organisationsförändringar
• upprätta dokument och ta fram rutiner
• upprätta tidplan för IT-system som ska anpassas och anslutas till organisationsprocessen
• säkerställa att organisationsförändringar genomförs i alla adekvata IT-system
• identifiera nödvändiga beslut som krävs för att organisationsprocessen ska fungera fullt ut
• utveckla organisationsprocessen
• samarbeta med andra funktioner och förvaltare inom regionen.
Som systemförvaltare ingår dessutom att
• förvalta system enligt beslut, lagar, planer, avtal och processer
• konfigurera, planera, testa och verifiera systemet
• delta i utveckling av funktioner och system
• ta fram systemdokumentation, manualer och rutinbeskrivningar
• driva uppdrag inom objektet som innefattar att planera, genomföra och följa upp
• omvärldsbevaka inom ditt ansvarsområde
• vara en del av objektets tredjelinje-support.
Hos oss får du
• arbeta i ett stöttande team med kollegor som verkar för god sammanhållning och där vi skapar starka samarbeten
• vara med och bidra till att våra samhällsfunktioner fungerar
• möjlighet till kompetensutveckling i en dynamisk och mångfacetterad miljö
• möjlighet till ett hållbart arbetsliv vilket innebär flexibilitet i hur och var du utför ditt arbete.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och strukturerat. Vilket innebär att du tar egna initiativ och är trygg i att planera, prioritera och driva processer och aktiviteter framåt för att nå resultat. Eftersom rollen innebär nära samarbete med både kollegor och andra verksamheter är det viktigt att du är lyhörd, kommunicerar väl och löser utmaningar på ett konstruktivt sätt. Du har även förmågan att arbeta flexibelt med ett helhetsperspektiv, anpassa dig när förutsättningar ändras och se möjligheter i förändring.
För den här tjänsten ska du ha
• kunskap i IT-system och god vana av digitala verktyg
• goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom region eller kommun samt har erfarenhet av att leda projekt.
Välkommen med din ansökan!
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
