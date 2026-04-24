Systemförvaltare IT-projektldare
Tänk dig ett affärssystem som varje år hanterar 40.000 kurser och arrangemang, tusentals kursledare och miljontals kronor i verksamhet som ska moderniseras, byggas ut med ett nytt webb-API och integreras med AI.
Det är din roll.
Hos oss får du ett tydligt och viktigt uppdrag: att med moderna verktyg äga, förvalta och driva utvecklingen av ett verksamhetskritiskt system i nationell samverkan med sju andra studieförbund. Här handlar AI-arbete om riktiga produktionsintegrationer med vektordatabaser och MCP-servrar som används i vardagen.
Du kliver in i en spännande moderniseringsfas, med tydligt mandat och erfaret team. Har du jobbat med verksamhetssystem, systemintegration eller IT-projektledning och är nyfiken på vad modern AI kan göra i en komplex systemmiljö är det här en roll för dig.
Vi söker en driven systemförvaltare/IT-projektledare som vill ta en nyckelroll i vår digitala resa. Du blir ansvarig för vårt hjärta, verksamhetssystemet Gustav, och leder utvecklingsprojekt som formar framtidens folkbildning.
Gustav är ett studieadministrativt verksamhetssystem, anpassat för folkbildning, med stöd för planering, administration och uppföljning av folkbildningsverksamhet, inkl. arrangemang, deltagare, ledare, närvaro, ekonomi och rapportering som utvecklas och förvaltas gemensamt av studieförbunden inom ramen för Gustav-samarbetet, i syfte att säkerställa effektiva arbetssätt, likvärdig kvalitet och gemensamma digitala lösningar.
Din roll
Systemförvaltning av verksamhetssystemet
Systemintegrationer och API-förvaltning: säkerställa och utveckla integrationer. Ansvara för Medborgarskolans del i arbetet med det nya API:et för Gustav Webb med fokus på moderna integrationslösningar.
Projektleda införandet av Gustav Webb: den nya webbaserade SaaS-lösningen som moderniserar plattformen.
AI-integrationer: driva utveckling av AI-stöd, arbeta med vektordatabaser och MCP-servrar för AI-funktionalitet, utveckla och underhålla verksamhetsnyttiga AI-tillämpningar.
Systemlandskapsöverblick och systemarkitektur: helhetsansvar för hur verksamhetssystem hänger ihop, dokumentera systemlandskapet och säkerställa att integrationer, dataflöden och tekniska beroenden är tydliga och hållbara.
Datadrivet arbetssätt: självständigt utveckla och tillgängliggöra verksamhetsdata för analys, visualisering och styrning.
Effektivisera driftmiljön: projektleda avveckling, optimering av teknisk infrastruktur.
Vi söker dig som
har erfarenhet av systemförvaltning och IT-projektledning,
är redo att utveckla och förvalta verksamhetskritiska system,
kan driva projekt självständigt från kravställning till leverans,
ser möjligheter med AI och datadriven verksamhetsutveckling,
trivs med att samverka med såväl tekniska och verksamhetsnära kollegor som ekonomer,
vill vara med och påverka nationella samverkansprojekt mellan studieförbund,
kan ha bakgrund som ERP-förvaltare, IT-konsult eller projektledare inom edtech.
Kvalifikationer och erfarenhet
Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande kompetens förvärvad genom praktiskt arbete.
Några års erfarenhet av systemförvaltning, IT-projektdeltagande eller utveckling/förvaltning av verksamhetssystem.
God teknisk förståelse kombinerad med verksamhetsinsikt: analysera verksamhetens behov, omsätta till krav på system, integrationer och digitala lösningar.
Erfarenhet av arbete med systemförvaltning, t.ex. incident- och ändringshantering, versionsuppdateringar, test, dokumentation och samverkan med leverantörer.
Intresse för digitalisering och AI i verksamhetsnära system: erfarenhet av att ha infört eller förvaltat AI-stöd, automatisering eller beslutsstöd i befintliga systemmiljöer är meriterande.
God kommunikativ förmåga: uttrycker dig väl på svenska, kan dokumentera, förklara och förankra lösningar gentemot både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Meriterande: erfarenhet av folkbildning, utbildningsadministration eller komplexa verksamhetssystem. Kännedom om studieförbundens IT-miljöer eller systemlandskap.Publiceringsdatum2026-04-24Dina personliga egenskaper
Systematisk och ansvarstagande: arbetar strukturerat med förvaltning, uppföljning och förbättring av system, säkerställer att lösningar är stabila, ändamålsenliga och hållbara.
Analytisk och kvalitetsmedveten: lätt att sätta dig in i komplexa system- och informationsflöden, identifiera förbättringsbehov, arbeta metodiskt med krav, ändringar och prioriteringar.
Samarbetsorienterad och lösningsfokuserad: samverkan med verksamhet, leverantörer och IT-kollegor, bidrar med teknisk kompetens och praktiska lösningar.
Utvecklingsinriktad: nyfiken på hur system och arbetssätt kan förbättras, driver kontinuerligt förbättringar inom ramen för systemförvaltning.
Varför Medborgarskolan?
Du får arbeta med meningsfull teknik som gör skillnad, blir del av ett erfaret IT-team och får möjlighet att påverka både teknisk utveckling och verksamhetsnytta.
Vi värnar balans och välmående i vardagen. Vi arbetar i en hybridlösning där du kan kombinera kontorsarbete med distansarbete, vi tillämpar flex- och sommartid. Vi har friskvårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter och personalrabatter, bl a på kurser i Medborgarskolans verksamhet.
Förbundskansliet ligger centralt i Uppsala med goda pendlingsmöjligheter där 25 kollegor stöttar kollegor i hela landet. Medborgarskolan är ett av åtta studieförbund, som med humanistisk värdegrund bedriver folkbildnings- och uppdragsverksamhet, YH samt förskole- och skolverksamhet.
Sista dag att ansöka är 28 maj (urval sker löpande). Frågor: Wolkert Wolkert, IT-chef, tel. 018-56 95 18. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
