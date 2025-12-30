Systemförvaltare D365FO
2025-12-30
Granngården hjälper dig med allt som rör odling, djur och natur. Hos oss hittar du pålitliga produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration - så att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna leva ett jordnära liv.
Granngården har stöttat drömmar sedan 1880, då vi öppnade vår första lilla gårdshandel på den småländska landsbygden. Idag, 140 år senare, har vi över 100 butiker runt om i landet och e-handel på granngården.se. Vårt huvudkontor är placerat i Malmö och vår distributionscentral finns i Jönköping. Granngården har cirka 950 anställda. Omsättningen 2023 var ca 2,6 Mdkr. Granngården ägs sedan 2016 av norska Felleskjøpet.
Systemförvaltare D365FO
Vill du arbeta som systemförvaltare inom D365FO plattformen i ett spännande detaljhandelsföretag? Motiveras du av att se att ditt arbete skapar värde för organisationen och dess kunder? Kan du dessutom identifiera dig med våra värderingar - jordnära, engagerade, kunniga och lagspelare - då kanske du är just den vi söker!
Hos oss blir du en del av ett IT-team med ytterligare 12 kollegor och du rapporterar till Granngårdens Chef för Systemförvaltning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Förvalta och utveckla IT-lösningar inom D365FO (främst inom Record-to-Report) och Power BI (MS Fabric)
• Utveckla skalbara och hållbara IT-lösningar
• Utvärdera och rekommendera nya teknologier och verktyg.
• Delta i projekt från koncept till implementering och support
• Delta i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom IT avdelning
• Agera 2-3e linjens support
• Skapa och underhålla dokumentation inom ansvarsområdet
Du som söker har minst 2-3 års erfarenhet av liknande arbete. Du har tidigare arbetat inom D365FO plattformen, gärna inom 'Record-to-Report' området inklusive Power BI. Vi ser gärna att du har erfarenhet från retail-världen samt relevant utbildning inom ovan områden.
För att trivas i rollen behöver du brinna för att arbeta verksamhetsnära och ha ett intresse och förståelse för komplexa systemlösningar. Du är analytisk och noggrann och sätter stort värde på struktur och kvalitet och är van att arbeta mot uppsatta mål. Vi ser det som en självklarhet att du är självgående samtidigt som du har stor förståelse för och ser vikten av samarbete i de delar det krävs. Som person är du prestigelös och ansvarstagande och drivs av att skapa resultat. Det händer mycket spännande hos oss just nu, så det är viktigt att du trivs att arbeta i högt tempo med många kontaktytor.
Arbetsspråket på Granngården är svenska, därför är god svenska i tal och skrift ett krav.
Vi kan erbjuda dig:
• Att bli en del av en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.
• Spännande arbetsuppgifter i en organisation under utveckling och förändring
• Möjligheter till professionell utveckling och vidareutbildning.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
Placeringsort är i första hand Malmö där vårt huvudkontor ligger, men flexibilitet är ordet för dagen!
Granngården arbetar strategiskt för att bidra till en hållbar utveckling. Vi uppmuntrar nya idéer, synsätt och arbetar för en dynamisk organisation. Vi vet att en bredare mångfald skapar grunden för en bättre utveckling, både individuellt och som organisation och strävar efter att stärka vår mångfald i alla våra nyrekryteringar.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Har du några frågor angående tjänsten är du välkommen att maila chefen för systemförvaltning ake.wallin@granngarden.se
Varmt välkommen med din ansökan som vi vill ha senast den 20e februari 2026.
