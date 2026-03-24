Systemförvaltare
2026-03-24
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att vara systemförvaltare för kommunens centrala dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron. Du är placerad på en central kanslienhet med uppdrag att fungera som stöd- och ledningsfunktion för samtliga verksamheter inom kommunen.
Arbetet innebär att utveckla, implementera och förvalta metoder och arbetssätt kopplade till systemet, i syfte att säkerställa en effektiv, rättssäker och enhetlig ärendehantering.
I rollen ingår även att driva och samordna övergången till digital arkivering där du fungerar som leveranskoordinator mellan verksamheter och e-arkiv. Du har en central funktion i kommunens digitaliseringsarbete och ansvarar för att säkerställa informationssäkerhet samt ett långsiktigt bevarande av information.
Inom rollen som systemförvaltare ingår arbetsuppgifter såsom:
* administrera användare, behörigheter och skapa dokumentmallar
* support till användare inom alla kommunens verksamheter
* leda arbetet kring bevarande och gallring av information i systemet
* ha kontakt med leverantören och kommunens IT-bolag angående supportärenden, uppgraderingar och utvecklingsfrågor
* underhålla och se till att systemet stödjer aktuella processer och tjänster
* leda/genomföra acceptanstester avseende nya versioner
* analysera incidenter/supportärenden både internt och externt och föreslå förbättringar
* kommunicera kring förändringar och ny funktionalitet i systemet
* medverka i användarforum, intressegrupperingar och utvecklingsprojekt
* hantera driftfrågor i samarbete med kommunens IT-bolag
* delta i systemförvaltarmöten med andra kommuner och kommunens IT-bolag
Du har även ett ansvar för kommunens informationshanteringsplan där ditt uppdrag är att revidera samt granska efterlevnaden av denna. Det ingår även att förmedla information, både internt och externt, genom att publicera material på kommunens intranät samt externa webbplats.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av systemförvaltning eller arbete i avancerade verksamhetssystem, gärna inom offentlig sektor. Du är van att arbeta självständigt, ta ansvar och omsätta regelverk till praktiska arbetssätt.
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.
Utbildning (krav eller motsvarande kompetens):
* högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap, juridik, systemvetenskap, informationsarkitektur eller liknande
* YH-utbildning (minst 2 år) inom relevant område, exempelvis systemförvaltning eller informationshantering
* kunskap om lagstiftning som rör OSL, kommunallagen, GDPR, arkivlagen
* erfarenhet av att arbeta med systemhantering (avancerad nivå) och/eller förvaltning av verksamhetssystem
Meriterande är om du har erfarenhet av att utbilda andra i systemanvändning eller har arbetat i en politiskt styrd organisation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Provanställning (6mån) tillämpas.
Löpande urval sker. Vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314356".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860) Arbetsplats
Stab Kontakt
Stabschef
Nermina Crnkic nermina.crnkic@ostragoinge.se 044-775 61 43
