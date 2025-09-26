Systemförvaltare
2025-09-26
Karlstads Bostads AB, KBAB, ägs av Karlstads kommun. Vi äger och förvaltar cirka 7 700 lägenheter och lokaler i Karlstad. Vi är cirka 120 medarbetare som arbetar efter visionen "Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna". Förutom professionalism, delaktighet och engagemang värdesätter vi jämställdhet och mångfald och de kvaliteter det tillför arbetslivet.
Vi söker en självgående och lösningsorienterad systemförvaltare till KBAB! Om du värdesätter noggrannhet, kvalitet och utveckling kommer du att trivas hos oss.
I denna roll får du ta ett stort ansvar för våra centrala verksamhetssystem och ges möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt för att kvalitetssäkra och utveckla stöd till hela bolaget. Du samarbetar nära både interna funktioner och externa parter och fyller en viktig roll i vår digitala utveckling.
Vår arbetsplats finns centralt i Karlstad där vi erbjuder en fin arbetsmiljö i nybyggda lokaler.Dina arbetsuppgifter
Som systemförvaltare för vårt fastighetssystem och ritningshanteringssystem får du ta ett stort eget ansvar för ett flertal spännande arbetsuppgifter, allt från det operativa med daglig drift till det strategiska utvecklingsarbetet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat användarhantering, behörighetsstyrning och att ta fram rutiner utifrån våra arbetssätt och processer samt säkerställa att de följs i verksamheten. En central del av rollen består av användarstöd och utbildning till systemanvändare, samt att planera för långsiktiga utbildningsbehov. Du kommer även att arbeta med felsökning, avhjälpning av problem och ha löpande kontakt med systemleverantör. Tillsammans med verksamheten och systemleverantör driver du utveckling av systemet och säkerställer att vi har effektiva arbetssätt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom exempelvis systemvetenskap, IT eller informationssystem alternativt annan bakgrund som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter vilket innebär att du har mycket goda kunskaper inom IT-området vad gäller digitala verktyg och verksamhetssystem. Du har god förståelse för systemuppbyggnad och det är meriterande om du tidigare har arbetat med fastighetssystem och med utbildning/support mot verksamhetssystem.
För att lyckas i rollen som systemförvaltare är du en person som arbetar strukturerat och har lätt för att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt - du trivs med att arbeta nära verksamheten, både för att ge stöd och för att tillsammans utveckla våra system och arbetssätt. Du har lätt för att kommunicera och bygger förtroendefulla relationer, både internt och externt. Din pedagogiska förmåga gör att du kan beskriva arbetssätt och lösningar på ett enkelt och tydligt sätt. Du är lösningsorienterad, ser möjligheter i utmaningar och bidrar aktivt till att skapa effektiva och hållbara arbetssätt tillsammans med verksamheten.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
