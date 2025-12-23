Systemdesigner
VEM söker för Corroventas räkning en systemdesigner som vill vara med och forma nästa generations energieffektiva avfuktningslösningar och smarta styrsystem - riktade mot både industriella och kommersiella kunder. Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som systemdesigner på Corroventa får du ett helhetsansvar för att utveckla robusta och alltmer modulära systemlösningar för våra ledande avfuktnings- och övervakningsprodukter. Rollen är bred och spännande, med inslag av mekanik, elektronik, styrsystem och fuktteknik. Din förmåga att förstå kundernas behov och omsätta dessa till tydliga, prioriterade systemkrav är avgörande.
Du blir en nyckelperson i att införa strukturerade metoder, processer och arbetssätt - och bidrar till att öka tempot i Corroventas utvecklingscykler. Eftersom de saknar både produktchef och dedikerad projektledare, förväntas du självständigt driva projekt och tekniska frågor framåt. Det här är en central roll i en avgörande fas inför lanseringen av Corroventas nya produktplattform.
Om dig
Vi söker dig som har ingenjörsutbildning och flera års erfarenhet av att formulera och realisera systemkrav. Har du dessutom erfarenhet av att driva projekt och arbeta nära kund, är det ett stort plus. Du har lätt för att skapa överblick över komplexa system och trivs med att arbeta brett över flera teknikområden.
Som person är du strukturerad, initiativrik och lösningsorienterad - och du gillar att bygga upp arbetssätt och skapa ordning i komplexa miljöer. När riktningen ibland är oklar, tar du gärna initiativ och leder tekniska diskussioner framåt. Du är lyhörd, prestigelös och samarbetar effektivt med utveckling, test, service och produktion. Hos oss får du en mångsidig nyckelroll i ett företag på väg mot nästa stora steg.
Corroventa tar ordet!
Corroventa ligger i framkant när det gäller att utveckla framtidens lösningar för effektiv fukthantering, sanering och klimatstyrning. Vi kombinerar gedigen erfarenhet med teknisk innovation för att skapa robusta, energieffektiva och användarvänliga produkter som hjälper professionella användare att hantera vatten- och fuktproblem med maximal precision och hållbarhet. Vi är cirka 43 medarbetare och omsätter nära 290 miljoner kronor.
Tjänsten är placerad på vårt kontor och fabrik i Bankeryd, där du får arbeta nära produkterna och testutrustningen. Din närvaro på plats är viktig för att ta del av vår kreativa miljö och samarbeta med de olika avdelningar som tillsammans utvecklar våra lösningar.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och snabbt växande team där produktutveckling och innovation är kärnan i allt vi gör. Vi utmanar ständigt gränserna för vad som är möjligt, och vår teknik används för att lösa verkliga problem i fält - från akuta vattenskador och byggavfuktning till radonhantering och industriella applikationer.
Det gör rollen både strategiskt viktig och otroligt attraktiv för dig som vill påverka produktens riktning, samarbeta nära både utvecklingsteam och användare, och se ditt arbete göra verklig skillnad i produkter som används världen över. Hos oss bidrar du till lösningar som gör skillnad - för våra kunder, för branschen och för en mer hållbar framtid.
Bra att veta
Tjänsten är placerad på Corroventas kontor i Bankeryd, där du får arbeta nära deras produkter och testutrustning. Din närvaro på plats är viktig för att ta del av den kreativa miljön och samarbeta med de olika avdelningar som tillsammans utvecklar företagets lösningar. Vi ser gärna din ansökan senast den 21 januari.
VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar för ledande befattningar. Vi tror på långsiktiga samarbeten och hög kvalitet i varje steg. Med djup affärsförståelse och stort engagemang skapar vi träffsäkra och hållbara matchningar för både kandidater och kunder.
