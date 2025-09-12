Systemarkitekt med inriktning mot Optimizely
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Sektionen för IT Kommunikation och Hantera handlingar ansvarar för att driva systemutveckling av våra stödsystem. Systemen stödjer arbetsprocesser inom Information och Kommunikation och hantera handlingar. Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och inom Sektionen IT Kommunikation och Hantera handlingar vill vi utöka kompetensen inom Kriminalvårdens utvecklingsprocess. Som systemarkitekt kommer du att bidra till att driva utveckling och förvalta myndighetens applikationer.
Som systemarkitekt kommer du att strukturera och designa mjukvaror så att de uppfyller både funktionella krav och de olika arkitekturella kvalitetsegenskaperna som ställs på systemen. Systemarkitekten deltar ofta aktivt i programutvecklingen och arbetar vanligen på en mer detaljerad nivå än lösningsarkitekten, varvid rollen kan ses som en domänspecialisering av arkitektur.
I din roll som systemarkitekt kommer du bland annat att ansvara över att mjukvaran hålls ihop och att den är i det skick den bör vara relaterat till sin position i livscykeln. I detta ingår att säkerställa att valda mönster används, samtidigt som det är av vikt att kunna jämka olika behov inom mjukvaran. Du säkerställer att mjukvaran är möjlig att installera, uppgradera, förvalta och övervaka samt att rätt kompetens för detta finns. Vidare har du ett tekniskt ansvar för alla produkter och system som ligger inom domänansvaret och lyfter behov av mönsterarkitektur. Du ansvarar för arkitekturfrågor inom ramen för fastställd lösningsarkitektur och säkerställer att all arkitekturdokumentation för aktuell domän rörande systemarkitekturen är upprättad och uppdaterad löpande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är mål- och resultatorienterad. Du planerar, prioriterar och agerar med ett ständigt fokus på målet och resultatet och tar ett stort ansvar över dina uppgifter. Du är självgående och har en god förmåga att strukturera ditt arbete och driva dina processer vidare. Vidare är du flexibel, du har lätt för att ställa om och ändra riktning när målet eller förutsättningarna förändras och ser då möjligheterna i förändringen. Som person har du en hög samarbetsförmåga och du relaterar till andra på ett lyhört sätt. Slutligen är du initiativtagande och sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant ämnesområde datavetenskap, systemvetenskap eller liknande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Certifierad IT-arkitekt
• Flerårig erfarenhet av arbete med systemarkitektur samt systemutveckling inom Optimizely CMS
• Flerårig erfarenhet av Optimizely Search and Navigation (FIND)
• Flerårig erfarenhet av webb och säkerhet
• God kunskap inom utveckling med .NET C#
• Goda kunskaper inom systemutveckling och agil utvecklingsmetodik
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta inom statlig myndighet och arbeta i systemutvecklingsteam
• Erfarenhet av Optimizely ContentDeliveryAPI
• Erfarenhet av uppsättning och konfiguration av Optimizely CMS Server (on premise) i lastballanserad miljö med SEQ och ImageVault
• Erfarenhet av arbete med integrationer
• Erfarenhet av WCAG
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Individuell lönesättning tillämpas.
