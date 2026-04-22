Systemarkitekt - Windows & Linux
2026-04-22
Som Systemarkitekt spelar du en nyckelroll i att designa, implementera och underhålla affärskritiska system i både Linux- och Windowsmiljöer. Du arbetar med säkerhetsklassade och isolerade miljöer där kraven på redundans, hög tillgänglighet och säkerhet är absoluta.
Du förväntas inte bara leverera tekniska lösningar, utan också vara en proaktiv kraft som identifierar förbättringsområden, prioriterar behov och leder tekniska projekt från vision till stabil drift.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Design & Arkitektur: Ansvara för arkitektur med fokus på segmentering, redundans och integration mellan miljöer med höga säkerhetskrav.
Säkerhet: Implementera IAM, Zero Trust-strategier och PKI, samt säkerställa att man följer standarder som ISO 27001, NIST och PMFS.
Drift & Underhåll: Säkerställa optimal prestanda i servrar och nätverk genom patchning, backup-hantering och proaktiv övervakning.
Rådgivning & Support: Vara en trygg punkt för kunden. Du förmedlar lugn i osäkra situationer och kan kommunicera tekniska beslut till såväl tekniker som verksamhetsledare.
Dokumentation & Process: Skapa och följa rutiner. Om en rutin saknas, tar du initiativet till att skapa den för att stärka teamet och kunden.
Vi söker dig som har en bred teknisk bas och en djup expertis inom säkerhetsarkitektur. Du är en person som tar egna initiativ, prioriterar effektivt och aldrig tvekar att fråga en gång för mycket för att säkerställa kvalitet.
Vi vill att du har djup kompetens inom:
Design och implementation av säkerhetsklassade/isolerade miljöer.
IT-arkitektur (redundans, hög tillgänglighet, segmentering).
Identity and Access Management (IAM) och Zero Trust.
Automatisering av arkitekturella processer och infrastruktur.
Relevant regelverk och kravställning (t.ex. PMFS, KSF, ISO 27001).
Du har även goda kunskaper i:
Linux och Windows Server.
Nätverk, virtualisering och docker.
Logghantering (Splunk/ELK) och övervakning.
Verktyg som Citrix PVS, HP Device Manager, WithSecure och Safend. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är din personliga inställning avgörande. Du är en lagspelare som aktivt stöttar dina kollegor i digitala kanaler och delar med dig av din kunskap. Du har förmågan att påbörja komplex felsökning självständigt men förstår värdet av teamets samlade kompetens. Du är prestigelös, nyfiken på ny hårdvara och härdning, och sätter alltid stabilitet och säkerhet i första rummet. Du talar och skriver svenska obehindrat.
Humanit
Humanit handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när godkänd säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Humanit's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Humanit anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
