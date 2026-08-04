Systemansvarig inom socialförvaltningen
Surahammars kommun, Socialförvaltningen / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-08-04
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Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som systemansvarig blir du en nyckelperson i förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete. Du ansvarar för att våra verksamhetssystem möter verksamheternas behov och bidrar till effektiva arbetssätt, hög kvalitet och god informationssäkerhet. Uppdraget innebär ett nära samarbete med verksamhetschefer, enhetschefer, superanvändare, kommunens IT-funktion och externa systemleverantörer.
Tjänsten är placerad inom socialförvaltningens ledningsgrupp där du arbetar både strategiskt och operativt med Systemförvaltning, utveckling, utbildning och användarstöd. Du får en central roll i att driva förbättringar, samordna systemrelaterade frågor och säkerställa att verksamheten får bästa möjliga nytta av sina digitala verktyg. Hos oss erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete med stort eget ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka framtidens socialtjänst. Vi värdesätter samarbete, engagemang och ett lösningsorienterat arbetssätt, och erbjuder en arbetsmiljö där kompetensutveckling och innovation uppmuntras.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap, informatik, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete med Systemförvaltning, systemadministration eller verksamhetsutveckling kopplat till digitala verksamhetsstöd.
God erfarenhet av verksamhetssystem inom socialtjänst, vård och omsorg. God förståelse för socialtjänstens verksamheter, processer och dokumentationskrav. Erfarenhet av utbildning, support och användarstöd.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
B-körkort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens misstankeregister och från belastningsregistret, som inte är mer än 6 månader gammalt.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars Kommun
(org.nr 212000-2031)
Box 203 (visa karta
)
735 23 SURAHAMMAR Arbetsplats
Surahammars kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Vision
Casandra Johansson +4622039112 Jobbnummer
10021611