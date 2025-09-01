Systemanalytiker till Willhem
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera analys, teknik och verksamhetsutveckling?
I rollen som Systemanalytiker i IT-teamet hos Willhem får du chansen att vara med på en spännande utvecklingsresa och kombinera ny teknik med affärsnytta. Willhem var först i branschen med att införa Microsoft Dynamics 365 på bred front, och är nu redo för nästa steg; att vidareutveckla, optimera och få ut den fulla potentialen i hela organisationen.
Som Systemanalytiker blir du en viktig nyckelspelare som skapar värde både för verksamhetsområden och våra IT-lösningar. Här får du arbeta nära både kollegor och system, i en roll där du verkligen gör skillnad.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Willhem är först ut i fastighetsbranschen med att införa Microsoft Dynamics 365 på bred front. Plattformen gick live i mars och nu står vi inför nästa spännande fas - att vidareutveckla, optimera och säkerställa att systemstödet används fullt ut i hela verksamheten.
Som Systemanalytiker blir du en central spelare i den här resan. Du fungerar som bryggan mellan våra olika verksamhetsområden - som fastighetsförvaltning, uthyrning och ekonomi - och de IT-system som stödjer arbetet.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Kartlägga och analysera verksamhetsprocesser, exempelvis inom hyresadministration, ekonomi, underhåll och kundservice.
Identifiera behov av nya IT-lösningar och förbättringar av befintliga system.
Utforska och driva utveckling av ny teknik, inklusive AI-lösningar, för att skapa affärsnytta och effektivare processer.
Översätta verksamhetens krav till tekniska specifikationer och fungera som länk mellan användare, IT och externa leverantörer.
Delta i testning och kvalitetssäkring för att säkerställa att lösningarna fungerar optimalt.
OM DIG
För att lyckas i rollen tror vi att du har arbetat i en liknande roll som systemanalytiker, IT-projektledare eller verksamhetsutvecklare. Du är van att röra dig i gränslandet mellan IT och verksamhet, med en bred förståelse för både teknik och affärsprocesser.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av kravställning, test och införande av IT-system.
God förståelse för Microsoft-miljön, gärna även Dynamics 365 och Power BI.
Analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt, med förmågan att se helheten i komplexa systemlandskap.
Ett relationsskapande förhållningssätt och god kommunikativ förmåga - du bygger förtroende och samarbetar effektivt med både användare i organisationen och leverantörer.
Vi tror att du har en lösningsorienterad inställning, är ansvarstagande och har modet att föreslå nya vägar framåt. Du har en lämplig teknisk utbildning i botten och du är flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
VI ERBJUDER
Du välkomnas till ett bostadsbolag som kännetecknas av en framåtsträvande och hjälpsam kultur. Du kommer ha ett stort eget ansvar och påverkansmöjligheter i en föränderlig miljö med korta beslutsvägar. Dina idéer kommer att tas till vara och vi är orädda och testar gärna nya tillvägagångssätt. Vi tror på att arbeta tillsammans - laget före jaget - och vi värdesätter idéer och initiativ som bidrar till att vi fortsätter bli bättre.
Vi har långsiktiga ambitioner för både kunder, fastigheter och medarbetare. Utöver ett meningsfullt arbete blir erbjuds du som anställd hos oss ett generöst friskvårdsbidrag, träning på arbetstid, kompetensutveckling och regelbundna trivselaktiviteter. Vi trivs att arbeta tillsammans och vi gillar att ha kul på jobbet!
KONTAKT
I den här rekryteringen samarbetar Willhem med Committo. Välkommen att kontakta Rebecca Oldenfeldt på +46 703 01 32 98 eller rebecca.oldenfeldt@committo.se
för mer information. Då intervjuer och urval sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
OM WILLHEM
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i centrala Göteborg och ca 280 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 58 miljarder och ägare är Första AP-fonden, som förvaltar svenska folkets pensionskapital med ett långsiktigt perspektiv.
Willhem har fastigheter på 13 orter runt om i Sverige: Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm och Västerås. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cmmtto AB
(org.nr 559190-1227) Arbetsplats
Committo
rebecca.oldenfeldt@committo.se 0703013298
9485910