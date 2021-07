Systemanalytiker till BMW Financial Services - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Datajobb i Sollentuna

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Datajobb / Sollentuna2021-07-06Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Vi söker nu en Systemanalytiker till en av världens mest framgångsrika tillverkare av bilar och motorcyklar - BMW Group. BMW Group är med deras tre varumärken BMW, MINI och Rolls-Royce, världens ledande premiumtillverkare av bilar och motorcyklar samt erbjuder finansiella och mobila premiumtjänster2021-07-06Till BMW Financial Services söker vi nu en Systemanalytiker där du kommer vara en viktig del i BMW:s fortsatta digitala utveckling. I din roll kommer du sitta som bryggan mellan IT och businessen samt vara delaktig i diverse olika projekt.Avdelningen har ansvar för en rad olika system och du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för utvecklingen av applikation, drift och underhåll. Du kommer att tillhöra ett team om 8 personer och rapportera till IT- Teamlead och i tjänsten kan det även förekomma resor till övriga nordiska länderI rollen kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:* System- och applikationsansvar för vårt Contract Management system* Analysera affärsbehov* Involverad i diverse projekt på nordisk nivå* Leda projekt samt agera delprojektledare* Bistå övriga organisationen vid frågor kring affärssystemen* Ansvar för kravarbetet i utvecklingsprojekt* Systemunderhåll - incident, problemhantering samt planering av uppgraderingar och produktionssättning* Följa upp SLA och fungera som kravställare mot systemleverantörer* Driva process- och upphandlingsprojektVem är du?Vi söker dig med minst ett par års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter från en roll som systemförvaltare eller IT projektledare. Du har en universitetsexamen inom systemvetenskap eller likvärdig utbildning.Då detta är en bred tjänst, tror vi att du kan konsten att strukturera din arbetsdag på ett effektivt sätt. Du kommer ha många kontaktytor, varför det är viktigt att vara en kommunikativ relationsbyggare. Som person är du analytisk, lösningsfokuserad och effektiv. Vidar ser vi att du har en god förmåga till att se till det större perspektivet och lyfta blicken.För att lyckas i rollen som Systemanalytiker hos BMW ser vi även att du är duktig på att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och van vid ett högt tempo. Du talar och skriver både svenska och engelska obehindrat.Du erbjudsDu erbjuds att bli en del av ett härligt team och ett starkt varumärke. BMW sitter i moderna lokaler i Sollentuna/Silverdal med bland annat tillgång till gym och garage. Som BMW anställd får alla möjligheten att köra sin egen BMW eller MINI till förmånliga villkor.För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga konsultchefer Gabriel Spennare på gabriel.spennare@jurek.se eller Evelina Thimper på evelina.thimper@jurek.se Urvalsprocessen sker löpande och du är varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se. Om BMW Group Financial ServicesBMW Financial Services är BMWs eget finansbolag. Ett helägt bolag inom BMW Group med lång erfarenhet av att finansiera BMW-bilar och kan BMW, bättre än något annat finansbolag. I dagsläget finansierar BMW Financial Services miljontals bildrömmar runt om i världen och är en del av bilköpet. Kunden väljer sin BMW i första hand för att den är rolig att köra och inte för att det är roligt med finansiering och pappersarbete. Därför har de sett till att det är enkelt och bekvämt att finansiera bilen hos BMW. Huvudkontoret för Norden ligger i Stockholm. I Sverige har verksamheten funnits sedan 1999.Sökord: IT-specialist, systemförvaltare, systemanalytiker, business analyst, product owner, IT, IT-generalist, script, coreview, banqsoft, CMS, system, program, programeringVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-05Jurek Rekrytering & Bemanning AB5850501