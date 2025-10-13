Systemanalytiker ServiceNow
2025-10-13
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Vill du vara med och utveckla den digitala resan inom Göteborgs Stad? Drivs du av att göra nytta för staden genom att vara med och utveckla våra kommungemensamma tjänster för verksamheter inom staden? Vi söker nu en systemanalytiker inom enheten IT Asset Management (ITAM) som vill var med och skapa ett säkrare och hållbart digitaliserat Göteborg i en dynamisk och framåtblickande verksamhet.
Enheten ITAM är en del av verksamhetsområde Digital Arbetsplats. Verksamhetsområdet stöttar stadens verksamheter genom att leverera tjänster för stadens digitala arbetsplats och samarbetsplattform. Enheten ITAM:s ansvarsområde är livscykelhantering av klientutrustning för hela staden (+75 000 PC, Chromebooks, telefoner, plattor). Livscykelhanteringen levereras inom tjänsten IT-arbetsplats där tjänstekomponenter för hantering av datorer, surfplattor och mobiltelefoner ingår. Tjänsterna innebär att lntraservice tar fullt ansvar for hela livscykeln från upphandling, beställning, incidenthantering till återtagande.
Som systemanalytiker för ITAM kommer du att arbeta i ServiceNow med att upprätthålla och vidareutveckla systemstöd för leveranserna av utrustning inom IT-arbetsplats. Du kommer även att arbeta nära övriga inom enheten ITAM, vilket kommer att innebära att du kan komma att hantera enheter praktiskt då och då vid exempelvis inventeringar. Du kommer även arbeta tillsammans med övriga närliggande enheter inom Intraservice så som exempelvis förvaltningsenheten för ServiceNow. Kvalifikationer
Vi ser att du har någon form av eftergymnasial examen inom området systemutveckling. För att lyckas i rollen ser vi också att du har arbetat tidigare med teknisk systemförvaltning och djupgående felsökningar i ServiceNow . Du har också erfarenhet av att arbeta med både Unifi (integrationer) och med HAM (Hardware Asset Management) i ServiceNow. Dessutom har du erfarenhet av att ha varit delaktig i planering och framtagning av systemförändringar samt besitter en excelkunskap på en nivå där du obehindrat arbetar med formler.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med systemutveckling, skript, databaser etc samt har kunskap inom IT-infrastruktur och hårdvara inom IT-klientområdet. Har du dessutom erfarenhet av UX-design och certifiering inom ITIL är det ett extra plus!
En stor del av jobbet går ut på att kartlägga nuvarande arbetssätt, system och flöden för att sedan utvärdera vad som kan förbättras och/eller effektiviseras. Felsökning är även en stor del av arbetet. Arbetet innebär analys av stora datavolymer, vilket då kräver att du är bekväm med att använda formler i Excel.
Vi söker en engagerad och samarbetsinriktad kollega som tycker om att arbeta i team. Du har intresse och engagemang för arbete med teknisk systemförvaltning och har förmåga att skapa struktur och tydlighet i ditt arbete. Du är bra på och tycker att det är kul att analysera och att lösa problem. För att vara framgångsrik i den här rollen bör du tycka om att ta ett stort personligt ansvar samt vara självgående och drivande. Du har lätt att kommunicera med olika typer av intressenter och talar och skriver svenska obehindrat.
ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
