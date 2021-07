Systemadministratör till löneservice - Borås kommun - Datajobb i Borås

Prenumerera på nya jobb hos Borås kommun

Borås kommun / Datajobb / Borås2021-07-07Servicekontoret utför tekniska och administrativa tjänster till förvaltningar och bolag i Borås Stad. I vår verksamhet finns allt från anläggnings- och verkstadsarbeten till Dataservice, bygg- och fastighetsservice, löne- och redovisningsservice samt telefoniservice och växel. Servicekontoret har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en modell med beställare och utförare. Omkring 400 personer arbetar på Servicekontoret.Arbetsplats: Löneservice, ServicekontoretVi söker en systemadministratör/lönekonsult till Löneservice som är en av enheterna i avdelningen Personal- och Kontorsservice. Löneservice hanterar kvalificerad löneadministration för i första hand förvaltningarna i Borås stad. Förutom att sköta den administrativa delen av anställningsavtal, löneunderlag m.m. fungerar också enheten som support för personal- och lönesystemet Heroma.Arbetsuppgifter: Arbetet består av löneadministrativa uppgifter såsom registrering av anställningar samt kontroll, bearbetning och registrering av löneunderlag. Du kommer att ge support till chefer och handläggare inom Borås Stad. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp.Du kommer att genomföra utbildningar för chefer i Borås Stad.Du kommer även att arbeta med systemadministrativa arbetsuppgifter såsom Heromas organisationsträd.Du ansvarar tillsammans med kollegorna på lönesservice att verksamhetens mål uppnås; att rätt lön betalas ut i rätt tid.Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning i form av en YH-utbildning inom löneadministration, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har dokumenterad erfarenhet av löneadministrativt arbete. Du har utmärkta datorkunskaper inom Officepaketet och har du erfarenhet inom Heroma är det meriterande.Vi ser gärna att du lockas av att kontinuerligt lära nytt och utvecklas med en verksamhet som har ständigt förändrade behov/förutsättningar. Du har ett gott bemötande, god servicekänsla samt att du är flexibel mot såväl kollegor som kunder.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse2021-07-07Enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-08-15Borås kommun5851706