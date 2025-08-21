Systemadministratör inom Windows
2025-08-21
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker en Systemadministratör med fokus på Windowsmiljöer. Du blir en viktig del i utvecklingen och driften av vårt träningssystem - en lösning som används i komplexa och säkerhetskritiska miljöer. Du kommer att arbeta med allt från administration och konfiguration till uppgradering av systemet, och din kompetens inom Windows kommer väl till användning då många av våra applikationer är Windowsbaserade och integreras med en plattform som bygger på både Windows och Linux.
Du ingår i ett erfaret team av systemadministratörer och är involverad i hela livscykeln - från konceptstudier och kravarbete till design, implementation, driftsättning och förvaltning. Det är en roll där du får kombinera teknisk fördjupning med praktiskt arbete och där du kontinuerligt utvecklas genom nya utmaningar och samarbeten.
I rollen kommer du att:
* Administrera, konfigurera och uppgradera vårt träningssystem.
* Arbeta med Windowsbaserade applikationer som integreras med Linux/Windows-plattformar.
* Delta i systemets hela livscykel - från tidiga konceptstudier till löpande drift och vidareutveckling.
* Samarbeta nära andra systemadministratörer, utvecklare och projektledare.
* Bidra till att våra lösningar uppfyller högt ställda krav på kvalitet och säkerhet.
* Dokumentera och följa upp tekniska lösningar enligt våra processer.
Frågar du oss som arbetar har är våra produkter helt klart det bästa som finns att jobba med på Saab. Nu finns flera möjligheter för dig att bli del av en verksamhet där simulatorutveckling för pilot- och teknikerträning sker. Vi erbjuder ett varierande, utmanande och roligt arbete att se fram emot.
En teknikintresserad problemlösare med ett analytiskt och metodiskt arbetssätt. Du är ansvarstagande, noggrann och strukturerad - särskilt viktigt i våra säkerhetsfokuserade miljöer. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i team, och du trivs med att vara delaktig i hela utvecklingskedjan. Din kommunikativa förmåga gör att du enkelt delar kunskap och samarbetar över teamgränser, oavsett om det är internt eller mot kund. Du behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du kan antingen vara en erfaren systemadministratör eller IT-drifttekniker, eller så är du i början av din karriär men med en stark teknisk grund inom Windowsmiljöer. Vi anpassar introduktion och ansvar efter din bakgrund.
Vi tror att du har erfarenhet av:
* Windows Server och klientoperativsystem.
* Att arbeta med Windows-baserade system och tjänster i större miljöer.
* Byggnation av Windows-installationsmedia.
* Nätverkslösningar, exempelvis IP-planering och konfiguration.
* IT-säkerhet och arbete i miljöer med höga säkerhetskrav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
