Systemadministratör inom säker kommunikation - Linköping!
2026-04-09
Är du en lösningsorienterad systemadministratör med bredd och ett genuint intresse för komplexa IT-miljöer? Hos vår kund, en ledande aktör inom säker kommunikation och innovativa tekniska lösningar får du möjlighet att spela en nyckelroll i att driva, utveckla och säkra verksamhetens IT-drift.
Tillträde: Enligt överenskommelse Placering: Linköping
Som systemadministratör blir du en del av ett kompetent team som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av verksamhetens IT-miljöer. Du arbetar i en miljö med högt säkerhetsfokus, där pålitlighet, struktur och teknisk innovation är centralt.
Du kommer bland annat att:
Underhålla och utveckla befintliga IT-system och nätverk
Arbeta med felsökning, installationer och systemförvaltning
Bidra till att förbättra driftssäkerhet och effektivitet
Samarbeta med kollegor för att säkerställa stabila, säkra och moderna lösningar
Rollen erbjuder stora möjligheter att utvecklas och specialisera dig inom områden som nätverk, Windows, Linux och lagringsteknik.
Vi söker dig som har några års erfarenhet som systemadministratör och vill fortsätta växa i en miljö där teknik och säkerhet står i centrum.
Minst 2 års erfarenhet av arbete som systemadministratör
Erfarenhet inom nätverk, Windows, storage och/eller Linux
Eftergymnasial utbildning inom IT/data
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Grundläggande matematisk förståelse
En säkerhetsprövning kommer att genomföras under anställningsprocessen.
Vi tror att du trivs bäst i en roll där du får ta ansvar, samarbeta och hitta lösningar på komplexa utmaningar. Du är noggrann, har ett högt kvalitetsmedvetande och ett stort intresse för ny teknik.
Vår kund är en marknadsledande aktör inom kommunikationssystem för känslig information, som används av bland annat försvarsmyndigheter, EU och NATO. Med avancerad krypteringsteknik och tjänster inom kritisk infrastruktur bidrar företaget till ett säkrare och tryggare samhälle i Sverige och Europa.
Här får du arbeta i ett företag med högt tekniskt fokus, där utveckling, samarbete och mångfald värderas högt.
Vår kund erbjuder En dynamisk arbetsmiljö med varierande och utmanande uppgifter
Möjlighet att växa och specialisera dig inom olika tekniska områden
Balans mellan kön, ålder och bakgrund, mångfald ses som en styrka
Ett team med stark gemenskap, glädje och fokus på kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss.
