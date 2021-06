System Engineer Life Sciences - Cytiva Sweden AB - Biologjobb i Uppsala

Cytiva Sweden AB / Biologjobb / Uppsala2021-06-30Bli en del av något helt livsavgörande.Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättramänniskors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell-och genterapier.På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss -genom att arbeta med utmaningar som verkligen spelar roll tillsammans med människor som bryr sig om varandra, våra kunder och deras patienter. Med medarbetare i 40 länder är Cytiva en plats där varje dag är en möjlighet att lära så att du kan få fart på din karriär och förbättra dina färdigheter på lång sikt.Vi på Cytiva är stolta över att arbeta tillsammans med en grupp av nio andra Danaher Life Sciences-företag. Tillsammans är vi pionjärer inom vetenskap och medicin och utvecklar produkter som hjälper forskare i kampen att rädda liv.Vi söker en System Engineer Life Sciences till vår R&D-avdelning Downstream Systems i Uppsala, där vi bland annat utvecklar instrument och mjukvara för vätskekromatografi (ÄKTA system och UNICORN software) för att stödja kundernas arbetsflöden inom Bioprocess-området Har du en passion för instrument- och mjukvaruutveckling med kunden i fokus? Då ser vi fram emot att höra från dig!Som System Engineer får du möjlighet att arbeta med världsledande produkter inom Life Sciences, och att dagligen jobba tillsammans med fantastiskt duktiga och engagerade kollegor. Inom avdelningen har vi många olika kompetenser såsom mekanik, elektronik, system och applikation, och arbetar i nära samarbete med mjukvaruavdelningen Downstream Software.Du kommer att delta i produktutveckling, underhåll och support. Du kan vara involverad i olika delar av utvecklingen, från att specificera behovet från kunden, ta fram test- och verifieringsplaner och testprocedurer, stötta de konstruerande teamen att förstå kundbehoven, till att utföra verifiering och validering av instrument och mjukvara, samt utveckla manualer och utbildningsmaterial. Arbetet är organiserat kring team, och agila metoder, som scrum, tillämpas.Vad du ska göra;Lära känna våra kunder och förstå deras behovSom en del av ett team, planera och leverera teamets åtagandenSkapa användar- och systemkrav för hårdvara/mjukvara och procedurer för hur de ska verifierasPlanera och utföra "hands-on" systemtest och verifiering på kromatografisystem, samt återkoppla och rapportera resultatLösa problem av "trouble shooting" karaktär i projekt eller linjerelaterat arbeteJobba tillsammans med hårdvaru-/mjukvaruutvecklare inom systemutvecklingsaktiviteterKontinuerligt förbättra våra arbetssättVem du ärMSc eller BSc från relevant Life Science disciplin, tex Molekylär bioteknik, kemiteknik eller liknandeDokumenterad erfarenhet av produktutvecklingsarbeteTeoretisk kunskap och helst praktisk erfarenhet av proteinrening och olika applikationerEtt genuint intresse av produktutveckling från användarens perspektiv, med fokus på att ta fram krav och "hands-on" verifieringsaktiviteterStrukturerad och organiserad lagspelareFörmåga att hantera koordineringsansvarUtmärkta kommunikations- och presentationskunskaper (både skriftliga och muntliga)Svenska och engelska som arbetsspråkUrval och intervjuer sker löpande och sista ansökningsdag är 15 Augusti. För frågor kontakta gärna Erika Svensson, erika.svensson@cytiva.com När du börjar hos oss blir du en del i Danahers globala organisation, där 68 000 människor varje dag går till jobbet fast beslutna om att hjälpa våra kunder vinna . Som medarbetare kommer du att få prova nya saker, arbeta hårt och utveckla dina färdigheter . Erfarna chefer och kollegor ger väg ledning med stöd av kraftfulla Danaher Business System och en etablerad o rganisation.Danaher arbetar målmedvetet med en mångsidig och inkluderande kultur där alla känner att d e hör hemma och alla röster hörs. Vi tror på våra medarbetare och de unika perspektiv som de bidrar med till varje utmaning, därför ger vi dig möjlighet en att flytta fram gränserna för vad som är möjligt.Om du någon gång har undrat över vad som finns inom dig så kan du nu få svaret.When you join us, you'll also be joining Danaher's global organization, where 69,000 people wake up every day determined to help our customers win. At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.If you've ever wondered what's within you, there's no better time to find out.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-08-15Cytiva Sweden ABBjörkgatan 3075184 Uppsala5837737