Sylvamo, Nymölla bruk söker Automationstekniker
Sylvamo Sweden AB / Elektrikerjobb / Bromölla Visa alla elektrikerjobb i Bromölla
2026-07-15
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Sylvamo Nymölla bruk ligger två mil öster om Kristianstad i Bromölla kommun. Bruket tillverkar pappersmassa med magnefitmetoden och obestruket finpapper. Multicopy är vår mest kända produkt. Produktionskapaciteten är 340 000 ton massa och 475 000 ton finpapper.
Vi söker nu en serviceinriktad tekniker till vår automationsavdelning på Nymölla bruk. Inriktning mot instrumentering/styr- och reglerteknik. Vi söker dig som har erfarenhet av styr- och reglerteknik eller automation. Har du en stark automationsbakgrund men mindre erfarenhet av instrumentering och reglerteknik erbjuder vi goda möjligheter att utvecklas inom området.
Brinner du för teknik och är nyfiken på att arbeta i industrimiljö så är det här rätt tjänst för dig.
Vad erbjuder vi dig? · En tekniskt avancerad industrimiljö
• Möjlighet att utvecklas inom automation, styrsystem och instrumentering
• Stark teamkultur i en erfaren och kompetent avdelning
• Internationell koncern med lokal förankring
• Trygga villkor, kollektivavtal och fokus på säkerhet (#peoplebeforepaper)
Vi erbjuder dig en varierad roll där du arbetar nära produktionen och bidrar till att utveckla och framtidssäkra vår anläggning.
Om tjänsten I den här rollen får du möjlighet att arbeta som automationstekniker på pappersbruket. Där ansvarar vi för att förbättra och underhålla vår processutrustning som består av bland annat styr- och drivsystem samt mät- och analysutrustning, inklusive ventiler, flödesmätare och tempgivare.
I det dagliga arbetet kommer du att jobba med felsökning på vår processutrustning och våra elanläggningar. Arbetsdagen består till största del av planerade och schemalagda arbeten ute på bruket men du arbetar även med att stötta upp med det akuta underhållet. På strategisk nivå blir du involverad i vårt arbete med ständiga förbättringar enligt LEAN.
Vem är du? Vi söker dig som är lösningsorienterad, noggrann och behåller lugnet i stressiga situationer. Du behöver trivas med att arbeta både ensam och i grupp.
Du har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt och kan prioritera ditt arbete på ett strukturerat sätt. Rollen kräver även att du gillar att ta ansvar och vågar ta beslut när situationen kräver det.
Dina kunskaper och erfarenheter
• Godkänd gymnasieexamen inom teknik, el eller automation.
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• Du har några års erfarenhet av arbete inom automation, styr- och reglerteknik eller närliggande område.
• Erfarenhet från processindustri är meriterande.
• Erfarenhet av SAP, DCS och PLC är meriterande.
Övrigt Tjänsten är på heltid och arbetstiden är förlagd till dagtid, beredskap ingår.
Vi tillämpar provanställning.
Har du ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta arbetsledaren. Tobias Kron på mejl tobias.kron@sylvamo.com
eller telefon 0766-118496. Observera att frågor som inkommer under vecka 29-32 besvaras efter semesterperioden.
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Elizabeth Evertsson på mejl elizabeth.evertsson@sylvamo.com
. Observera att frågor som inkommer under vecka 30-32 besvaras efter semesterperioden.
Sista ansökningsdag är den 16 augusti men urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu. Tillsättning kan komma att ske under pågående annonsering.
Hos Sylvamo får du möjlighet att arbeta med avancerad processteknik i en verksamhet där säkerhet, samarbete och utveckling prioriteras högt. Här blir du en del av ett engagerat team som tillsammans driver framtidens hållbara pappersproduktion.
På Sylvamo värdesätter vi mångfald och tror att olika erfarenheter, perspektiv och bakgrunder bidrar till vår framgång. Vi välkomnar därför alla kvalificerade sökande och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8072071-2101897". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sylvamo Sweden AB
(org.nr 559348-1988), https://nymollabruk.teamtailor.com
Nymöllavägen 260-15 (visa karta
)
295 73 NYMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sylvamo Jobbnummer
10003664