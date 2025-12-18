Sylvamo, Nymölla bruk söker Automationstekniker
Sylvamo Sweden AB / Elektrikerjobb / Bromölla Visa alla elektrikerjobb i Bromölla
2025-12-18
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sylvamo Sweden AB i Bromölla
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Sylvamo, Nymölla bruk söker Automationstekniker
Sylvamo Nymölla bruk ligger två mil öster om Kristianstad i Bromölla kommun. Bruket tillverkar pappersmassa med magnefitmetoden och obestruket finpapper. Multicopy är vår mest kända produkt. Produktionskapaciteten är 340 000 ton massa och 475 000 ton finpapper.
Vi söker nu serviceinriktade tekniker till vår automationsavdelning på Nymölla bruk. Brinner du för teknik och är nyfiken på att arbeta i industrimiljö så är det här rätt tjänst för dig.
Vad erbjuder vi dig? Hos oss på Sylvamo, Nymölla bruk får du möjligheten att arbeta i ett stort internationellt företag med en tydlig lokal förankring och goda interna utvecklingsmöjligheter. Vi värdesätter våra medarbetares välmående och trygghet genom goda förmåner, kollektivavtal och säkerhet som högsta prioritet i enlighet med vårt motto #peoplebeforepaper.
Vi erbjuder dig att bli en del av vår automationsavdelning som ansvarar för att förbättra och underhålla vår processutrustning som bland annat består av reglersystem och mät- och analysutrustning. Vi är ett större team, med mindre arbetsgrupper som arbetar tillsammans för att på bästa sätt hålla processutrustningen aktuell och fungerande. Avdelningen är organiserad i två huvudinriktningar: el och instrument. I denna rekrytering söker vi dig med inriktning instrumentering.
Om tjänsten I den här rollen får du möjlighet att arbeta antigen på massafabriken eller på pappersbruket. På automationsavdelningen ansvarar vi för att förbättra och underhålla vår processutrustning som består av bland annat styr- och drivsystem samt mät- och analysutrustning.
I det dagliga arbetet kommer du att jobba med felsökning på vår processutrustning och våra elanläggningar. Arbetsdagen består till största del av planerade och schemalagda arbeten ute på bruket men du arbetar även med att stötta upp med akuta arbeten. Bland annat kan arbetet innebära att byta automationsutrustning. På strategisk nivå blir du involverad i vårt arbete med ständiga förbättringar enligt LEAN- metoden.
Vem är du? Vi söker dig som är lösningsorienterad, noggrann och behåller lugnet i stressiga situationer. Arbetsbelastningen är varierande och därför är det viktigt att du har förmåga att prioritera. Du behöver trivas med att arbeta i grupp och kunna samverka med angränsande avdelningar.
Du trivs med att ha många bollar i luften och har därmed god förmåga att kunna prioritera och arbeta strukturerat och organiserat. Ibland kan det vara mycket att göra - då är det viktigt att du behåller lugnet och arbetar metodiskt. Rollen kräver även att du gillar att ta ansvar och vågar ta beslut när situationen kräver det.
Dina kunskaper och erfarenheter
• Godkänd gymnasieexamen inom teknik, el eller automation
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Vi ser gärna att du har minst 2 års arbetslivserfarenhet inom yrket
Övrigt Tjänsten är på heltid och arbetstiden är förlagd till dagtid, beredskap kan förekomma. Vi tillämpar provanställning.
Har du ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta någon av arbetsledarna. Niclas Axelsson på mejl niclas.axelsson@sylvamo.com
eller telefon 0768-548720. Tobias Kron på mejl tobias.kron@sylvamo.com
eller telefon 0766-118496. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Hanna Petersson telefonnummer 0708641381
Sista ansökningsdag är den 14 januari men urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu. Tillsättning kan komma att ske under pågående annonsering. På Sylvamo värdesätter vi att spegla samhället och anser att kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald är en tillgång för verksamheten. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sylvamo Sweden AB
(org.nr 559348-1988), https://www.sylvamo.com/us/en/working-for-us Arbetsplats
Sylvamo Kontakt
Mathilda Carlsson mathilda.carlsson@sylvamo.com 0732-586203 Jobbnummer
9651855