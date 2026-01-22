Swedol Tyresö söker Butikschef
Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Tyresö
Vi söker en ny butikschef till Swedols butik i Tyresö
Är du en driven och affärsorienterad ledare som söker nya utmaningar? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Swedol är ett företag med korta beslutsvägar, hög service och spännande framtidsutsikter. Vi är nu på jakt efter en ny butikschef för vår butik i Tyresö.
Dina ansvarsområden som butikschef inkluderar:
Ansvar för försäljning och personal inom butiken.
Skapa en dynamisk butiksmiljö med aktiviteter och exponeringar tillsammans med dina kollegor.
Säkerställa ett effektivt och kompetent team.
Ledning och engagemang för att maximera butikens resultat.
Sätta och följa upp mål samt rapportera till regionchefen.
Du förväntas också agera som en ambassadör för Swedol inom ditt geografiska område, där du bygger och underhåller starka kundrelationer. Detta inkluderar att presentera Swedols produkter och tjänster för olika kundsegment, såsom industri & verkstad, bygg & anläggning, offentlig verksamhet, åkeri & transport samt jord- & skogsbruk. Du har stöd från engagerade medarbetare, säljteam, central marknadsföring och support från huvudkontoret.
Dina kvalifikationer och egenskaper:
Erfarenhet inom detaljhandeln eller B2B-branschen som butikschef.
Tidigare bevisad framgång i att leda och utveckla personal.
Tekniskt intresse och förmåga att presentera produkter för kunder.
Driven av försäljning och kundfokus.
Branscherfarenhet är meriterande.
Personliga egenskaper som värderas:
Starkt säljfokus och prioritering av kundens behov.
Initiativrik och trivs i kundinteraktioner, med förmåga att motivera ditt team.
Modig i beslutsfattande och tävlingsinriktad.
Högt engagemang och empatisk med ordningssinne och stresstålighet.
Vi erbjuder:
Ett stimulerande och varierande arbete med utmärkta möjligheter till personlig utveckling och påverkan. Din insats kommer vara avgörande för butikens tillväxt. Så ansöker du
Vi rekryterar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan via vår hemsida. Ansökningar tas inte emot via e-post. För eventuella frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Niklasson på Retail Recruitment.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Observera: Vi tillämpar 6 månaders provanställning och bakgrundskontroll på alla slutkandidater.
Välkommen till Swedol - där du gör skillnad!
Swedol är multispecialisten för den profesionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.
Swedol driver webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.
Swedol är tillsammans med bland annat TOOLS och Grolls en del av Alligo-koncernen. I Sverige hittar du oss ofta samordnade i gemensamma butiker. Våra säljare arbetar också gemensamt för alla tre koncept.
På koncernens hemsida alligo.com kan du läsa mer om t ex vårt hållbarhetsarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
135 70 STOCKHOLM Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 46 71 00 Jobbnummer
9699975