SweDeliver Summer Internship 2026
2026-01-19
Är du en engagerad och målmedveten masterstudent som är beredd att göra ditt yttersta för att utveckla din kompetens och bidra till världsledande forskning inom läkemedelsformulering?
Vi söker nu högt motiverade masterstudenter i slutskedet av sin utbildning för att genomföra forskningsprojekt under en sex veckor lång forskningspraktik hos SweDelivers industriella samarbetspartner.
Utifrån din akademiska bakgrund och specifika intresseområden kommer du att matchas mot relevanta projekt och partners. Du kan förvänta dig att få delta i forskning inom läkemedelsformulering på högsta internationella nivå, i avancerade forskningsmiljöer och med tydlig relevans för människors hälsa.
SweDeliver är ett tvärvetenskapligt samverkansinitiativ mellan akademi och industri, med finansiellt stöd från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet), etablerat för att möta de utmaningar som präglar området läkemedelsformulering. Initiativet har sitt akademiska nav vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet. Våra 15 industripartner bidrar med specialistkompetens, forskningsinfrastruktur och industriperspektiv inom SweDelivers tre forskningsområden: parenteral, oral och aerosol läkemedelsformulering.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer att bistå i forskningsrelaterade arbetsuppgifter hos en av våra industriella samarbetspartner. Arbetsuppgifterna kan omfatta såväl laborativt som icke-experimentellt arbete, beroende på projektets inriktning och behov.
Kvalifikationskrav
För att anställas är det ett krav att du är antagen till utbildning på avancerad nivå (master utbildning) inom relevant område t ex apotekare, ingenjörer samt studenter i medicin och biomedicin med behörighet att arbeta i Sverige. Då vår partners är både svenska och internationella bolag är ett krav att du talar och skriver engelska och/eller svenska obehindrat. Du har lätt för att samarbeta med andra samt är kreativ och van att ta egna initiativ. Det är viktigt att du är ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Arbetet innebär många kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Din ansökan behöver innehålla:
- CV och övriga relevanta kvalifikationer
- Ett personligt brev som beskriver varför du är en av våra framtida sommarstudenter (max 1 A4-sida)
- En kort beskrivning av dina intressen inom läkemedelsformulering (max 1 A4-sida)
Om anställningen: Tjänsten är tidsbegränsad och avses omfatta 50 % under perioden juni-augusti 2026, motsvarande sex veckors heltidsarbete. Den slutliga förläggningen av arbetstiden fastställs i samråd med berörd industripartner.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Caroline Fronczak Alvebratt, caroline.alvebratt@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 9 februari 2026, UFV-PA 2026/148.
