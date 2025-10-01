Svetslärare till Brinellskolan
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Brinellskolan är en gymnasieskola i Fagersta kommun.
Skolan har tio nationella program samt introduktionsprogram, språkintroduktion, lärlingsutbildning och anpassad gymnasieskola. Skolan har ca 480 elever och 9/10 lärare har lärarlegitimation. Vi har ett välsorterat bibliotek och ett gott samarbete med företag, högskolor och universitet.
Vi jobbar för en skola dit elever och personal går med en känsla av trygghet och trivsel där individen har möjlighet till personlig utveckling. Brinellskolan har välutbildad och engagerad personal och vi strävar emot att hitta individuella lösningar så att alla elever skall kunna nå sin fulla potential oavsett om det gäller stöd eller extra utmaningar.
Ditt uppdrag
Brinellskolan söker en engagerad lärare till Industritekniska programmets inriktning Svetsteknik. I uppdraget ingår praktisk och teoretisk undervisning inom svetsmetoderna MMA, MIG/MAG och TIG utifrån gymnasiets kurs- och ämnesplaner.
I arbetet ingår också mentorskap samt att anskaffa, planera och följa upp arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Som mentor och undervisande lärare har du nära kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en viktig resurs och förebild i elevers lärande och vidareutveckling.
Du kommer att arbeta i ett engagerat arbets- och ämneslag i nära samarbete med andra kollegor över programgränserna. På Brinellskolan arbetar vi tillsammans för elevernas och skolans bästa så att så många som möjligt når gymnasieexamen.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som har arbetat som svetsare med några års erfarenhet från branschen. Vi ser gärna att du är legitimerad yrkeslärare och/eller tidigare har undervisat på gymnasial nivå. Meriterande är även erfarenhet av plåtbearbetning.
Dina personliga egenskaper är av lika stor vikt då du möter unga människor varje dag i din yrkesroll. Du som söker har en god förmåga att knyta kontakter med samarbetspartners och har ett driv i att utveckla din och programmets undervisning.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Rekrytering kan komma att ske under ansökningsperioden. Intervjuer sker löpande.
Provanställning om 6 månader tillämpas.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
