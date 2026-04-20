Svetsare till W&G Service Group
Om företaget W&G Service Group är ett väletablerat företag som erbjuder industriservice till kunder inom process- och tillverkningsindustrin. Tack vare deras egna mekaniska verkstäder i Motala och Hammar, kan de säkerställa en tidseffektiv och resurssmart leverans utan mellanhänder till sina kunder. Företaget erbjuder kundanpassade lösningar och har en bred kompetens samt lång erfarenhet inom service och förbättringsarbeten. W&G Service Group behöver nu stärka upp sitt team i Motala med en erfaren svetsare.
Dina arbetsuppgifter Som svetsare på W&G Service Group fördelar du din mellan arbete i verkstaden i Motala och servicejobb ute hos kund. På verkstaden jobbar du primärt med nytillverkning av varierande stålkomponenter. Ditt huvudsakliga uppdrag är att svetsa i metoden TIG. På W&G Service Group svetsar de även i metoderna MIG, MAG och MMA. Utöver nytillverkning förekommer reparationssvets. I rollen ingår även andra produktionsmoment så som riktning efter svetsning och kvalitetskontroll av färdiga produkter. Förutom svetsning kan tjänsten även innefatta moment av smidesarbete.
I uppdraget ingår servicejobb hos W&G Service Groups kunder i Motala med omnejd. Det centrala i den här tjänsten är att ingen dag är den andra lik då uppdragen på verkstaden och ute hos kund varierar. Arbetstiderna är dagtid, kl. 07:00-16:00. Det kan förekomma 12 h-pass i samband med servicejobb hos kund.
Din profil Till tjänsten som svetsare till W&G Service Group söker vi dig med en bakgrund från tillverkande industri eller verkstadsmiljö, med några års erfarenhet av svetsning. Erfarenhet från TIG-svetsning specifikt är väldigt meriterande. Du har med fördel svetslicenser i MIG/MAG/TIG/MMA. Tjänsten kräver goda kunskaper i svetsning och ritningsläsning.
Truckkort, traverskort och heta arbeten är meriterande. W&G Service Group värderar personlig lämplighet högt, och söker dig som är en bra lagspelare. Vissa arbetsuppgifter utförs ute på fält, vilket förutsätter att du trivs med att jobba i nära samarbete med dina kollegor.
Ansökningsförfarande I denna process samarbetar W&G Service Group med oss på Skill för att hitta rätt medarbetare. Uppdraget inleds med en visstidsanställning hos Skill, med en ambition att anställningen därefter ska övergå till W&G Service Group. Tilltänkt tillträde efter sommaren.
Vi bearbetar urvalet löpande och kommer att återkoppla till dig via mail eller telefon inom 14 dagar från mottagen ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida skill.se. Vid frågor om tjänsten går det bra att kontakta ansvarig rekryterare Malin Åkerblom, malin.akerblom@skill.se
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
591 30 MOTALA
