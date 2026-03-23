Svetsare till Vaggeryds Maskin
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Svetsarjobb / Vaggeryd Visa alla svetsarjobb i Vaggeryd
2026-03-23
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flodin Rekrytering & Bemanning AB i Vaggeryd
, Gnosjö
, Jönköping
, Sävsjö
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vi på Vaggeryds Maskin söker nu en engagerad svetsare för att stärka vårt team. Vi tillverkar primärt däcktruckar samt olika typer av lyftstativ och strävar alltid efter att uppnå nya mål tillsammans med våra medarbetare. Om du vill bli en del av ett glatt och dynamiskt gäng, där ingen dag är den andra lik, är detta möjligheten för dig. Tillsammans kommer vi att bygga en framgångsrik framtid, och vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar vår passion för kvalitet och innovation.
Om rollen
I rollen som svetsare hos Vaggeryds Maskin kommer du att få möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom manuell svetsning. Du kommer att använda teknikerna MIG/MAG och hantera material i olika tjocklekar, från 1 mm till 50 mm, inklusive rör, plåt, aluminium och rostfritt. Eftersom vi arbetar med mindre serier, kommer du att uppleva en dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Du får chansen att bidra med din expertis och kreativitet, vilket är avgörande för att uppnå våra gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
För att vara en framgångsrik kandidat för denna tjänst är det viktigt att du har följande kvalifikationer:
• Svetsutbildning och gärna ett par års erfarenhet som svetsare eller motsvarande erfarenhet.
• Meriterande om du har en industriutbildning.
• Erfarenhet av verkstadsarbete, inklusive borrning, slipning, mätning och kapning är önskvärt.
• Truck- och traverskort samt förmåga att läsa ritningar är en fördel.
Personliga egenskaper som uppskattas är förmågan att arbeta självständigt, vara händig och engagerad, samt att kunna kommunicera på svenska.Dina arbetsuppgifter
Som svetsare hos oss kommer dina arbetsuppgifter att omfatta följande:
• Manuell svetsning av olika material och konstruktioner.
• Arbete med MIG/MAG.
• Slipning och polering av svetsade detaljer.
• Delta i varierande projekt och anpassa ditt arbete efter specifika kundbehov.
Du kommer att vara en viktig del av produktionen och bidra till att säkerställa hög kvalitet i vårt arbete. Vi värdesätter initiativförmåga och ser gärna att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
I denna hyrrekrytering har Vaggeryds Maskin valt att samarbeta med Flodin.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848) Arbetsplats
Flodin Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9812373