Svetsare till Uppvidinge
Eterni Sweden AB / Svetsarjobb / Uppvidinge Visa alla svetsarjobb i Uppvidinge
2025-09-19
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Uppvidinge
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
NU SÖKER VI SVETSARE TILL FÖRETAG I UPPVIDINGE KOMMUN
Vår kund är ett större tillverkande bolag som just nu är på jakt efter ytterligare förstärkning på svetssidan. Skicka in din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som svetsare hos vår kund kommer du främst att arbeta med manuell svetsning i MIG/MAG. Du arbetar med såväl tunnare som tjockare plåt och svetsar efter ritning.
Du har fullt ansvar för att kvalitetssäkra dina egna detaljer, innan anställning får du möjlighet att avlägga ett svetsprov för att säkerställa din kunskapsnivå.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har någon form av praktisk utbildning, med fördel inom svetsning eller plåtbearbetning. Utöver detta har du minst ett års praktisk erfarenhet som manuell svetsare och har goda kunskaper i ritningsläsning. Har du kört robot är detta meriterande, likaså om du har erfarenhet av Tig-svetsning och traverskort.
Som person är du arbetsvillig och pålitlig, du växer med ansvar och har sinne för ordning och reda. Vidare är du en duktig lagspelare och har lätt för att anpassa dig till nya arbetsmiljöer och människor. Du lägger stort fokus på hög kvalitet och noggrannhet och trivs att jobba som svetsare.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB för att arbeta som konsult hos vår kund.
Arbetstiden är förlagd på dagtid eller 2-skift, uppdraget startar senast i november.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Kontakt
Åsa Svärd asa.svard@eterni.se Jobbnummer
9518511