Svetsare till tunga fordon
2025-08-14
Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker efter dig som har erfarenhet av svetsning, ett intresse för att arbeta med stora fordon till en av våra kunder i Skurup. Du kommer att arbeta i ett engagerat team där kvalitet, säkerhet och yrkesstolthet står i fokus.
I ditt arbete kommer du bland annat att arbeta med:
• Svetsning av chassin, ramkonstruktioner och komponenter till tunga fordon
• Användning av flera svetsmetoder, såsom MIG/MAG, TIG och pinnsvets
• Svetsning i olika material, mest förekommande är rostfritt och svartmaterial.
• Reparation, förstärkning och anpassning av fordon efter kundspecifika krav
• Läsa och tolka ritningar samt följa arbetsinstruktioner
Arbetet är förlagt på dagtid.
Start enligt överenskommelse.
Företaget utför påbyggnationer till lastbilar och skräddarsyr och tar fram unika lösningar anpassade efter kunders verksamhet, behov och önskemål.Profil
Vi söker efter dig som har ett intresse för fordon och att du som person är ambitiös, glad och har ett intresse för metallers egenskaper. Du som söker ska ha utbildning inom ämnet eller tidigare erfarenhet av svetsning.
För att trivas i rollen ser vi att du som söker har:
• Erfarenhet av svetsning, gärna inom tunga fordon eller industri
• Goda kunskaper i MIG/MAG, TIG och MMA/pinnsvetsning
• Förmåga att läsa ritningar och teknisk dokumentation
• Allmänna verkstadskunskaper så som att borra och skruva.
• Har tidigare erfarenhet av montagearbete.
• Körkort B
Du fungerar väl i grupp, bidrar med bra inställning och strävar alltid efter att lämna ifrån dig jobb med mycket hög nivå.
Har du dessutom kunskaper inom hydraulik och el ser vi det som mycket meriterande för tjänsten.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
