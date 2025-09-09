Svetsare till Geréns
2025-09-09
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
Om tjänsten
Vi söker en flexibel verkstadsmekaniker med god svetsvana till Geréns Mekaniska Verkstad i Sala Här handlar jobbet främst om reparationer, ombyggnationer och speciallösningar snarare än löpande band. För dig som gillar variation, tekniska utmaningar och att lösa problem med både huvud och händer är detta helt rätt plats!
Du kommer främst att arbeta med svetsning i rörtråd och MAG i svart material, men även rostfritt och aluminium kan förekomma. Det är omväxlande arbetsdagar med allt från plåtbearbetning till reparationer och speciallösningar, ett jobb där tekniskt kunnande och kreativitet ofta behövs för att hitta rätt lösning.
Ansvarsområden Klippning, bockning och valsning av plåt
MIG/MAG-svetsning av olika material
Reparationer och specialjobb efter kundbehov
Allmänt verkstadsarbete vid behov
Ort: Sala
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid 07.00-16.00
Om dig
Du är en självgående, händig och nyfiken person med öga för teknik och lösningar. Att laga, anpassa och bygga om är mer din grej! Du gillar praktiskt arbete, tar gärna egna initiativ och trivs med att arbeta i ett litet, sammansvetsat team.
Kvalifikationer Erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
God ritningsläsning
Traverskort
Meriterande TIG-svetsning
Truckkort
Heta arbeten
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Företaget
Geréns Mekaniska Verkstad är ett svenskt verkstadsföretag med rötter ända tillbaka till 1937. De kallar sig själva för "moderna smeder" och fungerar som problemlösare och långsiktiga partners åt lantbrukare, bygg- och verkstadsindustrin - liksom kommuner och privatpersoner. Maskinparken är bred, allt från bandsågar, plåtsaxar och kantpressar till styrd svarv och bäddfräs. Du som trivs bäst med att jobba praktiskt och gillar att hugga i kommer passa perfekt här.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se Arbetsplats
Dala Industrisupport Kontakt
Tilde Svalland Fridholm tilde.s.fridholm@dalaindustrisupport.se 0791024274 Jobbnummer
9499424