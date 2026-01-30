Svetsare till Balk & Hål
Under devisen "Ingenting är omöjligt" har Balk & Hål varit verksamma utanför Kristianstad sedan 1995. Vi levererar service i världsklass varje dag, oavsett om det handlar om laserskärning, kantpressning, svetsning eller någon annan av de tjänster vi erbjuder. Vi bygger långsiktiga kundrelationer med flexibilitet, ödmjukhet och lösningsfokus som främsta värdeord.
Vår lokala förankring är stark, men vi har kunder i hela Skandinavien, från Tromsö i Nordnorge till Smygehuk allra längst ner på den skånska sydkusten. Hur kunden i Tromsö kände till oss? På rekommendation från två av våra många nöjda kunder förstås! En av dessa är Pernod Ricard som bland annat har världsberömda varumärket Absolut Vodka i sin portfölj.
En av våra främsta styrkor är att vi har möjlighet att hjälpa kunden med såväl helheten som med enskilda delar av processen. Vi är den trygga samarbetspartnern som är med dig som kund hela vägen - från ritning till färdig produkt.
Till vår produktionsanläggning i Mosslunda söker vi nu en erfaren svetsare och i denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som svetsare på Balk & Hål arbetar du med kundunika projekt som konstrueras på plats i Mosslunda. Svetsningen kan ske i allt från rostfri tunnplåt till grova konstruktioner i svart material - men allt tillverkas efter ritningsunderlag.
I arbetsuppgifterna ingår givetvis också plåtförberedande arbete, såsom klippning, bockning och kantpressning vid behov. Man arbetar såväl självständigt som i mindre arbetslag.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker denna tjänst är en svetsare med några års erfarenhet från industriell verksamhet, gärna där du byggt maskiner/produkter efter ritning. Vi ser helst att din svetskompetens är så pass bred att du kan svetsa i olika material, tjocklekar och metoder - främst MIG/MAG och TIG. Du har förstås en svetsutbildning i botten.
Som person är du intresserad, framåt och tycker om när vardagen är omväxlande. Du ska trivas med att lösa problem och vara en god kollega.
Krav är B-körkort och tillgång till bil. Truck- och traverskort är meriterande.
Information och kontakt
Tjänsten är placerad på Balk & Hål i Mosslunda, strax utanför Kristianstad. Arbetet är på dagtid och på heltid. Tjänsten är en hyrrekrytering där du inledningsvis är inhyrd via Wikan Personal, men efter sex månader förväntas anställningen övergå i Balk & Håls regi.
Tillsättning sker efter överenskommelse, men skicka gärna din ansökan via www.wikan.se
redan idag, då vi kan komma att göra urval löpande. Sista ansökningsdag är den 18 februari.
För mer information eller vid frågor kring tjänsten, kontakta Kristoffer Svensson på 044 - 590 65 08.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
