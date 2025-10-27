Svetsare TIG & MIG - Rostfritt (Start omgående)
Vi söker en erfaren svetsare med inriktning på TIG och MIG till en av våra kunder strax utanför Malmö.
Vi letar efter en duktig svetsare som kan både TIG och MIG, och som gillar att jobba med rostfritt.
Här får du chansen att bli en del av ett trevligt gäng med en bra stämning, hjälper varandra och ser till att jobbet blir ordentligt gjort.
I ditt arbete kommer du bland annat att arbeta med
• Utföra svetsning med olika metoder - särskilt TIG och MIG - för att sammanfoga komponenter som ingår i produktionsflödet.
• Tolka ritningar eller arbetsordrar för att veta vilka komponenter som ska svetsas och hur konstruktionen ska se ut.
• Samarbeta med kollegor i produktionsteamet för att säkerställa att kvaliteten blir rätt och att produkten motsvarar krav.
Arbetet är förlagt på dagtid, med start omgående.Profil
För att lyckas i ditt arbete ser vi att du som söker har hunnit jobba några år i verkstad eller produktion med liknande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av TIG- och MIG-svetsning, gärna i rostfritt material
• Har ett gott öga för detaljer och trivs med att jobba noggrant
• Är självgående, men också gillar att samarbeta i team
• Läser ritningar och har förståelse för tillverkning och montage
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
