Svetsare sökes till Trestadsområdet!
NearYou Sverige AB / Svetsarjobb / Vänersborg Visa alla svetsarjobb i Vänersborg
2026-02-20
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Har du arbetat med MIG/MAG-svetsning tidigare och är mån om att leverera arbete med hög precision och kvalitet? Då kan du vara den vi letar efter.
Vi söker en svetsare till industriverksamhet där du får arbeta med MIG/MAG-svetsning av olika detaljer och konstruktioner utifrån ritningar och tekniska underlag. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna kan variera mellan dagtid och skift beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som känner dig hemma i en industriell miljö och har erfarenhet av MIG/MAG-svetsning. Du är van vid att läsa och tolka ritningar och arbetar noggrant efter dessa. Som person fungerar du bra i samarbete med andra, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter framåt. Du har ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten och är engagerad i att leverera ett bra resultat.
Arbetet kan även innebära truckkörning, vilket gör att truckkort och tidigare erfarenhet är en fördel. B-körkort och tillgång till bil är ett krav. Du behöver också kunna kommunicera obehindrat på svenska, både muntligt och skriftligt.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9722". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Mira Schoultz mira.schoultz@nearyou.se Jobbnummer
9753904