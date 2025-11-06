Svetsare sökes i Västerås!

Libera i Sverige AB / Svetsarjobb / Västerås
2025-11-06


Uppdraget
Som svetsare kommer du att arbeta med olika typer av svetsning och bearbetning. Du kommer arbeta i en produktion som producerar både små och större artiklar, bland annat stommar i stål. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att svetsning och arbete med ritningsläsning för att säkerställa hög kvalitet i tillverkningsprocessen.

Vem du är
Vi söker dig som är erfaren svetsare eller smed, som tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter. Du känner dig trygg i att manövrera svetsen som hantverk, samt att du tidigare arbetat i en tillverkande produktion tidigare.
Tidigare erfarenhet av svetsning
Innehar licens MIG/MAG 136-138
Tidigare erfarenhet av ritingsläsning


Arbetstider
Dagtid 7-16 måndag-fredag

Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), http://www.libera.se

Arbetsplats
Libera

Kontakt
Linnea Liberg
linnea@libera.se

Jobbnummer
9591779


 

