Svetsare sökes för kunduppdrag - OnePartnerGroup Jämtland AB - Svetsarjobb i Östersund

OnePartnerGroup Jämtland AB / Svetsarjobb / Östersund2021-07-07Svetsare sökes för uppdrag hos kundNu har en av våra kunder behov av en svetsare. Rollen innebär svetsning i metoderna Mig och Tig i materialen svat, alu och rostfritt stål. Du ska ha vana att läsa ritningar och vara flexibel att kunna rotera på andra arbetsuppgifter som t.ex. montering och packning med mera. Vi tror att du som söker är praktiskt lagd och är driven, strukturerad och engagerad i ditt arbete samt bidrar till en positiv stämning. Du ska vara självgående och kunna strukturera upp ditt arbete. Det krävs även att du är en god lagspelare som kan stötta upp dina kollegor när det krävs.kvalifikationer: MIG och TIG. Aktuella svetslicenserVana att läsa ritningar5 års erfarenhet av liknande arbeteKunna arbeta självständigtFörutsättningar:Visstidsanställning via oss på Onepartnergroup Jämtland, anställningen löper på från 2021-08-23 till årsskiftet 21/22.Intervjuer och tillsättning sker löpande.Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta moa.tangerby@onepartnergroup.se Varmt välkommen in med din ansökan, ser framemot att träffa dig.Övrig informationVi på OnePartnerGroup Jämtland AB har trygga relationer med flertalet kunder i Östersund och lång erfarenhet av dessa tjänster där du som konsult kommer vara bemannad via oss med en närmsta Konsultchef placerad i Östersund.2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-07-26OnePartnerGroup Jämtland AB5852917