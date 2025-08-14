Svetsare sökes!
Svetsare sökes till kunder i OvanåkerPubliceringsdatum2025-08-14Om företaget
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Vi söker nu på uppdrag av kund, erfaren och självgående Svetsare för arbete i området Ovanåkers kommun. I den här annonsen har vi tillsammans med vår kund valt att inte gå ut med kundföretagets namn, men vi kommer att informera dig om det vid en första intervju.Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta självständigt, ha hand om egna projekt, läsa och bygga efter ritning från grunden till att montera produkter.
Dina arbetsuppgifter är blandade arbetet består huvudsakligen av att svetsa större detaljer, såväl i serier som prototyper.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har några års god erfarenhet från arbete med svetsning samt goda kunskaper i ritningsläsning.
Du är en kreativ, händig person som vill "hugga i" och hjälpa andra när det behövs.
Du har B-körkort, är punktlig och ansvarsfull.
Information och kontakt
Tjänsten som Svetsare är ett konsultuppdrag, du blir anställd av Wikan Personal och arbetar som uthyrd konsult hos kundföretaget med start omgående.
Om du har frågor kring tjänsten, kontakta Catrine Pehrsson via epost, catrine@wikan.se
eller ring på 0278- 52 33 12.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda. Läs mer på www.wikan.se.
Wikan Personal kan bland annat erbjuda dig:
• Att arbeta för en ledande leverantör inom verkstadsarbete.
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner.
• En lokal och närvarande konsultchef.
• Friskvårdsbidrag årligen efter 6 månader.
• Kollektivavtal. Ersättning
