Svetsare/Smed/Verkstadsarbetare

Stockholm Marin&Smide AB / Svetsarjobb / Nacka
2026-04-12


Söker omgående en självgående person som är van att arbeta även under stressiga stunder.
Tjänsten är heltid samt kan det även förekomma kvälls och helgjobb.
Du ska vara en social person då det förekommer mycket kundkontakt. Du ska också vara noggran,punktlig och ha hög arbetsmoral.
Högt säkerhetstänk krävs då det arbetas en del ute på båtar.
Arbetena sker med Aluminium,Rostfritt och Stål. Svetsmetoderna är Tig,Mig och MMA.
Vanliga verkstadsarbeten som slipning,kapning,borrning osv förekommer också samt enklare mekaniska arbeten.
Servicebil kan bli aktuellt till rätt person.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: info@stockholmmarin-smide.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholm Marin&Smide AB (org.nr 559407-8155)
stenhuggarvägen 6 (visa karta)
132 38  SALTSJÖ-BOO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9849038

