Svetsare/Smed/Verkstadsarbetare
Stockholm Marin&Smide AB / Svetsarjobb / Nacka Visa alla svetsarjobb i Nacka
2026-06-07
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Söker för omgående anställning en svetsare/smed/verkstadsarbetare/reparatör. En person som är allmänt händig.
Materialen det arbetas med är stål/rostfritt och aluminium. Du ska kunna svetas i dom här materialen. Svetsmetoderna är MMA,Tig och Mig.
Arbetena sker både på verkstaden och även ute på fält.
Kvälls och helgjobb kan förekomma.
Som person ska du vara social,noggrann,arbetsvillig,punktlig och problemlösare.
Då det förekommer mycket kundkontakt så är det viktigt med den sociala biten.
Servicebil kan bli aktuellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: info@stockholmmarin-smide.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Marin&Smide AB
(org.nr 559407-8155)
stenhuggarvägen 6 (visa karta
)
132 38 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951270