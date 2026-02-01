Svetsare/Smed/Verkstadsarbetare

Stockholm Marin&Smide AB / Svetsarjobb / Nacka
2026-02-01


Svetsare/Smed/Verkstadsarbetare sökes för omgående anställning.
Tjänsten är en tillsvidare anställning med 6 månaders provanställning.
Söker en person som kan vara självgående och som är social då tjänsten innnebär mycket kundkontakt. Du ska även vara noggrann,van vid stressiga situationer ibland och högt arbetstryck.
Skötsam,hög arbetsmoral,ordningssam ska du också vara
Svetsmetoderna är MMA,Tig,Mig/Mag
Materialerna är Stål/Rostfritt och Aluminium.
Arbetena sker både på verkstaden och ute hos kund. Även kvälls och helgjobb kan förekomma.
Servicebil kan bli aktuellt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: info@stockholmmarin-smide.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholm Marin&Smide AB (org.nr 559407-8155)
stenhuggarvägen 6 (visa karta)
132 38  SALTSJÖ-BOO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9716001

