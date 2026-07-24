svetsare resse jobb

CI svets&montage bygg AB / Svetsarjobb / Malmö
2026-07-24


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CI Svets Montage söker certifierad svetsare för resjobb i Göteborg
Vill du bli en del av vårt team?
CI Svets Montage söker en erfaren och självgående svetsare för arbete i Göteborg.

Publiceringsdatum
2026-07-24

Om tjänsten
📍 Arbetsort: Göteborg
🏠 Boende ingår och ordnas av företaget
🕖 Arbetstid: Måndag–fredag, kl. 07:00–16:00
📅 Start: Enligt överenskommelse
💼 Heltid

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har giltigt svetscertifikat
Har giltigt SSG-kort
Har certifikat för Heta Arbeten
Har erfarenhet av industri- och montagesvetsning
Är ansvarstagande, noggrann och kan arbeta både självständigt och i team
B-körkort är meriterande

Vi erbjuder
Långsiktiga projekt
Boende under uppdraget
Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor
Konkurrenskraftiga villkor

Låter detta intressant?
Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information.
CI Svets Montage

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: cisvetsmontage@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
CI svets&montage bygg AB (org.nr 559398-7091)
Kastanjegatan 12 A (visa karta)
213 63  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10011351

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