Svetsare på Sonstorps Mekaniska
Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Finspång
Sonstorps Mekaniska är ett renodlat legoföretag specialiserat på licenssvetsning av stora balkkonstruktioner, lyftverktyg och tryckkärl. Sedan starten 1963 har företaget utvecklats till en modern verksamhet med cirka 45 medarbetare och en stark kompetens inom svetsning, detaljtillverkning, projektledning och dokumentation. Företagskulturen präglas av delaktighet och engagemang, där varje medarbetare gör skillnad. Här erbjuds en tekniskt spännande och varierad arbetsmiljö med stort fokus på kvalitet och precision.
Dina arbetsuppgifter
Som detaljsvetsare på Sonstorps Mekaniska får du en dynamisk och tekniskt varierad roll i ett mindre, sammansvetsat team med erfarna kollegor. Du blir delaktig och ansvarig i hela tillverkningsprocessen och får möjlighet att utveckla din kompetens genom nya utmaningar och varierande detaljer.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för att svetsa samman detaljer utifrån ritning och säkerställa hög kvalitet
Arbeta med svart material (olegerat stål), men även rostfritt stål förekommer
Använda rörtråd och TIG som de mest förekommande svetsmetoderna
Hantera korta serier och många nya detaljer, vilket kräver säker ritningsläsning och flexibilitet
Det här är en långsiktig roll för dig som vill utvecklas tekniskt, ta ansvar och vara en viktig del av en tillverkningskedja där varje detalj räknas.Profil
Du arbetar noggrant och strukturerat, gärna tar eget ansvar och uppskattar variationen i korta serier och nya detaljer. Du trivs i ett mindre team där samarbete och engagemang värderas högt. Med ett tekniskt intresse och nyfikenhet vill du utvecklas och ta nästa steg som svetsare. Rollen passar dig som vill bidra med kvalitet och precision i ett företag där hantverk och resultat verkligen räknas.
Vi söker dig som har:
En relevant teknisk utbildning, gärna med inriktning mot svets
Erfarenhet från arbete i tillverkande industri
Goda kunskaper i ritningsläsning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Truck- och traverskort
Meriterande:
Erfarenhet av licenssvetsning där ritningsläsning varit en central del
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar Sonstorps Mekaniska med Skill. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Wickenberg på felicia.wickenberg@skill.se
eller 011-470 53 06.
Anställning: Konsult via Skill med god möjlighet till övertag
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
