Svetsare/Montör - Stockholm
Kraftsam Personal AB / Svetsarjobb / Stockholm
2025-10-06
Vi söker svetsare/montör till spännande uppdrag i Stockholm!Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Vi söker dig som vill arbeta med varierande montage- och svetsuppdrag inom industri. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, säkerhet och utveckling står i fokus. Arbetet innebär både uppdrag i verkstad och ute hos kunder.Om tjänsten
Som svetsare/montör får du en central roll i projekten, där du ansvarar för montage, reparationer och svetsning enligt höga standarder. Du deltar även i service, underhåll och ombyggnationer av maskiner och rörsystem. Arbetet innebär nära samarbete med kollegor för att säkerställa att uppdrag genomförs effektivt och korrekt.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Svetslicens och erfarenhet av svetsning inom industri eller liknande verksamhet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av montage- och servicearbete.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Strukturerad, noggrann och ansvarsfull inställning till arbetet.
Välkommen med din ansökan!
