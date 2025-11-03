Svetsare Mig/Mag
Ferex Produktion AB / Svetsarjobb / Skellefteå
2025-11-03
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Visa alla jobb hos Ferex Produktion AB i Skellefteå
Är du en skicklig svetsare som vill utvecklas i en stabil och växande verksamhet?
Vi söker nu en MIG/MAG-svetsare som vill bli en viktig del av vårt team. Hos oss får du arbeta med varierande projekt, moderna verktyg och i en arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet står i fokus.
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett företag med framtidstro
Möjlighet att utveckla dina kunskaper och växa i rollen
Trevliga kollegor och en arbetsplats med laganda
Vi söker dig som har erfarenhet av MIG/MAG-svetsning, är noggrann och har öga för detaljer. Är du dessutom engagerad och gillar att arbeta både självständigt och i team - då kan du vara den vi söker! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via mail
E-post: jobb@ferex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ferex Produktion AB
(org.nr 559337-6048)
Maskingatan 10 (visa karta
)
934 52 BYSKE Jobbnummer
9585651