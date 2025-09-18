Svetsare Mig/Mag

Ferex Produktion AB / Svetsarjobb / Skellefteå
2025-09-18


Är du en skicklig svetsare som vill utvecklas i en stabil och växande verksamhet?
Vi söker nu en MIG/MAG-svetsare som vill bli en viktig del av vårt team. Hos oss får du arbeta med varierande projekt, moderna verktyg och i en arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet står i fokus.
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett företag med framtidstro

Möjlighet att utveckla dina kunskaper och växa i rollen

Trevliga kollegor och en arbetsplats med laganda

Vi söker dig som har erfarenhet av MIG/MAG-svetsning, är noggrann och har öga för detaljer. Är du dessutom engagerad och gillar att arbeta både självständigt och i team - då kan du vara den vi söker!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via mail
E-post: jobb@ferex.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ferex Produktion AB (org.nr 559337-6048)
Maskingatan 10 (visa karta)
934 52  BYSKE

Jobbnummer
9516027

