Svetsare med resemontörskompetens
MK Manning AB / Svetsarjobb / Malmö Visa alla svetsarjobb i Malmö
2026-01-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MK Manning AB i Malmö
, Staffanstorp
, Landskrona
, Eslöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
MK Manning söker nu erfarna svetsare som även besitter praktisk resemontörs kompetens för arbete på varierande industriprojekt runt om i Sverige. Rollen passar dig som är tekniskt skicklig, gillar att arbeta ute hos kund och trivs med ett flexibelt upplägg där ingen arbetsvecka är den andra lik.Publiceringsdatum2026-01-25Dina arbetsuppgifter
Som svetsare med resemontörskompetens kommer du att:
Utföra avancerade svetsarbeten inom MIG/MAG/TIG i samband med montage och installationer.
Arbeta självständigt efter ritningar och tekniska underlag.
Genomföra mekaniska montage, justeringar och anpassningar på plats hos kund.
Säkerställa att allt arbete håller en hög teknisk och kvalitetsmässig standard.
Arbeta med olika material - främst stål, men även rostfritt stål och aluminium.
Utföra arbetet med hög säkerhetsmedvetenhet och följa gällande rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av MIG/MAG/TIG-svetsning.
Stark materialkännedom och vana att jobba med stål, rostfritt och aluminium.
Förmåga att läsa ritningar och arbeta lösningsorienterat på plats.
Tidigare erfarenhet av montagearbete, gärna inom industri eller tillverkningsmiljö.
God samarbetsförmåga och hög grad av självständighet.
B-körkort samt villighet att resa och arbeta på olika orter i Sverige.
Hög kvalitet- och riskmedvetenhet.
Certifikat / Licenser
För rollen krävs att du har någon eller flera av följande licenser:
141 PA
135 PA
136 PA
Vi erbjuder
Spännande och varierande industriprojekt i olika delar av landet.
Trygga anställningsvillkor och seriösa arbetsförhållanden.
Ett professionellt team med erfarna svetsare och montörer.
Möjlighet till kompetensutveckling, nya licenser och vidareutbildning.
En arbetsplats där flexibilitet, kvalitet och yrkesstolthet värderas högt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9703090