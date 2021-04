Svetsare för kunders räkning - Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB - Operatörs- och tillskärarjobb i Örebro

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Operatörs- och tillskärarjobb / Örebro2021-04-15Svetsare för kunds räkningBest Bemanning & Rekrytering i Örebro Vi söker dig som är erfaren och kunnig av MIG/MAG-svetsning, gärna med flerårig erfarenhet av svetsning i både svartplåt och/eller rostfritt. Du är en person som har erfarenhet av temposvetsning, ritningsläsning, gillar att hitta egna lösningar, ta egna initiativ samt är allmänt händig. Du bör tycka om att jobba självständigt och vara noggrann. Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Du har utbildning från gymnasiets industriprogram eller motsvarande.Förutom verktygsvana och teknisk förståelse ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet från liknande arbeten. Licenser är meriterande. Du är duktig på att bearbeta/slipa metall, van att jobba med produktion i mindre serier i ett högt tempo med höga krav.Som person är du självgående, noggrann, flexibel, kvalitetsmedveten samt tar stort ansvar för ditt arbete. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Ulrika Goldkuhl på Best Bemanning & Rekrytering i Örebro på tel. 070-261 15 05Om företaget Best Bemanning & Rekrytering i Örebro:Vi matchar företagens bemanningsbehov med rätt kompetens Vi kallar oss Best av flera anledningar. Dels har vi många års erfarenhet av rekryteringsbranschen och stenkoll på den lokala marknaden. Dessutom har vi byggt upp ett stort kontaktnät och en diger kandidatbank - det gör att vi snabbt och smidigt kan matcha rätt medarbetare med företagens bemanningsbehov.Det absolut besta med oss är våra medarbetare. Vi vet att ju bättre vi tar hand om våra anställda, desto bättre förutsättningar ger vi dem till att utvecklas. Därför arbetar vi individuellt med våra medarbetare och månar om deras intressen. Vi gör helt enkelt det besta vi kan för dem, i med- och motgång.Det är den inställningen som byggt vår verksamhet och gjort oss best på bemanning.Best erbjuder bemanning- och rekryteringstjänster till företag, organisationer och myndigheter i Mälardalen. Vi är en verksamhetsnära aktör med god kännedom om de lokala förutsättningarna - därför kan vi erbjuda tjänster av god kvalitet som skapar engagemang, närhet, snabbhet och flexibilitet.Vi är framförallt best påAdministrationEkonomiFastighetsskötselIndustriLager och logistikMark och anläggningSälj och marknadTeknikTransportVaraktighet, arbetstidHeltid visstid2021-04-15Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-29Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB5695461