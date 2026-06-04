Svetsare | AQ Jitmech | Robertsfors
Lernia Bemanning AB / Svetsarjobb / Robertsfors Visa alla svetsarjobb i Robertsfors
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Robertsfors
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa avancerade svetskonstruktioner i en högteknisk miljö där kvalitet, utveckling och samarbete står i centrum? Hos AQ Jitmech i Robertsfors får du arbeta med modern teknik, påverka förbättringar och goda möjligheter att växa i en internationell koncern.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som svetsare kommer du att arbeta med svetsning av grov plåt i aluminium och rostfritt stål, både manuellt och med robot, ansvara för att uppfylla höga svetskrav samt bidra till produktion av komplexa mekaniska komponenter med hög kvalitet. Arbetstiden är förlagd till tvåskift, vilket innebär att du måste kunna arbeta både för- och eftermiddagspass.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker rutinerade svetsare med dokumenterad erfarenhet, gärna från tillverkningsindustrin, och som behärskar arbete med grov plåt i stål och aluminium. Du har truck- och traverskort samt god förmåga att arbeta noggrant och med hög precision enligt ritning och kvalitetskrav. Du trivs i en teknisk produktionsmiljö, har intresse för problemlösning samt kan samarbeta strukturerat i team där kvalitet och säkerhet är i fokus. Om du inte är svensktalande behöver du ha en god engelska, för att kunna kommunicera med kollegor på ett tillfredställande sätt.
Meriterande
Det är meriterande om du har svetslicenser inom exempelvis MIG/MAG eller TIG, erfarenhet av robotsvetsning samt vana av avancerade svetskonstruktioner med höga kvalitetskrav. Har du dessutom arbetat med ständiga förbättringar, LEAN eller liknande metoder och har relevant industriteknisk utbildning stärker det din ansökan ytterligare.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elin Ejrendahl via e-post: elin.ejrendahl@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7494568-2036301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Robertsfors kommun (visa karta
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915 31 ROBERTSFORS Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9948113