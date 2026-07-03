Svetsare
Wikan Personal AB / Svetsarjobb / Trelleborg Visa alla svetsarjobb i Trelleborg
2026-07-03
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, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
Nu söker vi en svetsare som behärskar både MIG- och TIG-svetsning till ett verkstadsföretag i Trelleborgs-trakten.Publiceringsdatum2026-07-03Om företagetArbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av svetsning med MIG och TIG i framförallt rostfria material.
Aluminiumsvetsning förekommer också
Arbetstid dagtid.
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Du har erfarenhet av svetsning med både MIG och TIG i rostfritt material
• Erfarenhet av svetsning i aluminium är meriterande
• Du är van att jobba efter ritningar
• Som person är du kvalitetsmedveten och noggrann
• Du är van vid ett högt arbetstempo och att jobba självständigt
• Behärskar Svenska språket i tal & skrift
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Sebastian Strömberg 0721-83 99 85.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök gärna direkt, då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten börjar som en visstidsanställning som förväntas övergå i tillsvidareanställning hos kundföretaget.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Job Summary
Requirements and Experience
About the company
About Wikan Personal
Contact information Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Torget 6 (visa karta
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273 30 TOMELILLA Arbetsplats
Wikan Personal Kontakt
Sebastian Strömberg 0417-77 99 85 Jobbnummer
9992227