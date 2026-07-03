Svetsare

Wikan Personal AB / Svetsarjobb / Trelleborg
2026-07-03


Visa alla svetsarjobb i Trelleborg, Vellinge, Svedala, Skurup, Malmö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Trelleborg, Vellinge, Svedala, Skurup, Malmö eller i hela Sverige

Nu söker vi en svetsare som behärskar både MIG- och TIG-svetsning till ett verkstadsföretag i Trelleborgs-trakten.

Publiceringsdatum
2026-07-03

Om företaget
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av svetsning med MIG och TIG i framförallt rostfria material.
Aluminiumsvetsning förekommer också
Arbetstid dagtid.

Din bakgrund/Dina egenskaper

• Du har erfarenhet av svetsning med både MIG och TIG i rostfritt material
• Erfarenhet av svetsning i aluminium är meriterande
• Du är van att jobba efter ritningar
• Som person är du kvalitetsmedveten och noggrann
• Du är van vid ett högt arbetstempo och att jobba självständigt
• Behärskar Svenska språket i tal & skrift

Information och kontakt

För mer information om tjänsten kontakta Sebastian Strömberg 0721-83 99 85.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansök gärna direkt, då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Tjänsten börjar som en visstidsanställning som förväntas övergå i tillsvidareanställning hos kundföretaget.

Om Wikan Personal

Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se

Job Summary

Requirements and Experience

About the company

About Wikan Personal

Contact information

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wikan Personal AB (org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Torget 6 (visa karta)
273 30  TOMELILLA

Arbetsplats
Wikan Personal

Kontakt
Sebastian Strömberg
0417-77 99 85

Jobbnummer
9992227

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