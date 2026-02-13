Svetsare
2026-02-13
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
Vi söker svetsare!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
Svetsning av olika typer av material
Arbeta med MIG, MAG och TIG-svetsning
Elektrodsvets
Läsa och tolka ritningar
Kvalitetskontroll av produkterna
Andra arbetsuppgifter inom vår produktion kan förekomma.
Vem är du?
Du har erfarenhet av manuell svetsning
Du har tidigare erfarenhet av verkstadsarbete
Du är noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Du har ett öga för detaljer och förstår vikten av att upprätthålla hög kvalitet.
Du jobbar bra självständigt men även i grupp, du har förmågan att lösa praktiska problem som kan uppstå i det dagliga arbetet.
Du behärskar svenska i tal och skrift
Ymer Production AB är ett modernt och kompetent legoföretag som grundades 1977. Vår kärnverksamhet är plåtbearbetning, ytbehandling, lackering samt montering. Med många processer är vi en komplett leverantör från prototyp till serietillverkning med korta ledtider, hög kvalitet och hög servicegrad till våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@ymerproduction.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ymer Production AB
(org.nr 556470-1943)
Vammargatan 6 (visa karta
615 32 VALDEMARSVIK Kontakt
IF Metall
Oskar Elenstedt ifmetall@ymerproduction.com Jobbnummer
9741295