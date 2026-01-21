Svetsare
2026-01-21
Fermeco AB i Piteå är verksamma inom stålbyggnadssektorn med kunder främst inom bygg- och stålindustrin. Verksamheten omfattar konstruktion och tillverkning av stålstommar och fackverkstakstolar till byggnader, byggnadssmide samt ytbehandling i egen anläggning.
Vi söker nu 4st Svetsare MIG/MAG 135.
Arbetsuppgifterna ritningsläsning, ihop montering och svetsning.
Meriterande med erfarenhet från svetsning och har arbetat några år inom branschen.
B-körkort för manuell bil är ett krav.
Vi värdesätter egenskaper som
Samarbetsförmåga
Flexibilitet
Kvalitets medvetenhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde omgående efter överenskommelse.
Urval sker löpande.
Frågor besvaras av Joel Unander, telefon 0911-221142.
Ansökan skickas till Fermeco AB, Batterigatan 8, 941 47 Piteå eller via e-post till ansokning@fermeco.se
Märk mailet med : Svetsare
Välkommen in med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: ansokning@fermeco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fermeco AB
(org.nr 556427-1848)
Batterigatan 8 (visa karta
)
941 47 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fermeco AB Jobbnummer
9696451